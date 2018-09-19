Константинополь визнав: Москва стоїть на заваді об’єднання Української церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: exarchat.eu Архієпископ Тельміський Іов (справа)

Російська православна церква заради амбіцій пішла на розрив зі Вселенським православ’ям, заявив Константинополь

Москва використовує Російську православну церкву в якості засобу для збереження свого політичного впливу в Україні. Цим, зокрема, можна пояснити відсутність прогресу на шляху подолання внутрішнього розділення Української православної церкви, заявив в інтерв’ю «Главкому» представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві архієпископ Тельміський Іов (Геча).

«Всі ці роки Константинопольська церква з болем спостерігала за тим, як страждає від внутрішнього розділення її донька – Українська церква. У Вселенському патріархаті мали надію, що ця проблема буде вилікувана внутрішніми засобами і силами, постійно молячись за це і ніколи молитовно не забуваючи про багатостраждальний український православний народ. Але події останніх 30 років, а особливо після 2014 року яскраво засвідчують, що лише внутрішніми силами Православна церква в Україні не може самотужки подолати проблему розколу і об’єднатись, оскільки на заваді цьому стоять зовнішні політичні чинники і впливи, зокрема з боку сусідньої Російської держави. І для останньої, як видно, найголовнішим є не сприяння об’єднанню Української церкви, а збереження через церкву свого політичного впливу в Україні. Тут ми бачимо інші цілі, досягнення яких вимагає використання й інших засобів», - відзначив ієрарх.

За його словами, Російська православна церква не має внутрішньої мотивації для об’єднання православних вірних України. Навпаки, підкреслив архієпископ Тельміський Іов, російські ієрархи ініціювали розрив зі Вселенським православ’ям.

«Православна церква в Росії, під впливом якихось політичних чинників, не має змоги забезпечити єднання православних вірних України, не прагне вести діалог з тими, хто з якихось причин опинився за межами канонічної церковної огорожі, а отже, і не прагне знайти оптимальні засоби канонічної ікономії для повернення цих вірних в лоно Вселенської Церкви. Останні заяви Синоду Московського патріархату це лише в чергове підтверджують. Бо тепер заради власних політичних амбіцій вони пішли не тільки на розрив з частиною православної пастви в Україні, але й на розрив зі Вселенським православ’ям. Це дуже небезпечно, сумно і прикро. Адже це неканонічний шлях, який не служить вилікуванню розколу, але навпаки, сприяє розвитку розколу і схизми», - зазначив він.

Константинопольський ієрарх висловив надію, що рішення останні рішення Російської православної церкви стосовно Вселенського патріархату будуть скасовані.

«Маємо надію, що це поспішне і неканонічне рішення наших російських братів буде скасоване і діалог буде відновлено, адже не можна через політичні амбіції чинити розкол і розривати Тіло Христове», - сказав він.

Архієпископ Тельміський Іов відзначив, що у ситуації, яка склалася, Вселенський патріархат, як Матір-Церква, просто зобов’язаний бути зі своїми православними синами і доньками в Україні, які вже майже 30 років постійно просять надати їм канонічний прихисток і допомогти подолати схизму.

«Це її безпосередній канонічний обов’язок, як Матері-Церкви. Саме такою турботою про долю і спасіння української православної пастви і викликані останні рішення Вселенського патріархату про призначення в Україну своїх представників (екзархів), які б на місці могли допомогти розпочати дієвий діалог між різними частинами поки що розділеної Православної церкви в Україні», - пояснив ієрарх.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви (РПЦ) зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат.

Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Цього тижня екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

Натомість соратник Новинського почав чорну кампанію проти екзархів Вселенського патріархату.

Як заявив протодиякон Російської православної церкви Андрій Кураєв, після рішення Синоду Російської православної церкви припинити участь РПЦ у структурах Константинопольського патріархату, нова українська церква здобуде зв'язок зі світовим православ'ям, а Московський патріархат опиниться у глухому куті.

Архієпископ Іов (Геча) - доктор богослов'я, професор Інституту вищих досліджень в галузі православного богослов'я при Православному центрі Вселенського патріархату в Шамбезі (Швейцарія) і Паризького католицького університету (Франція), постійний представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві, співголова Об'єднаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Православною та Римо-Католицькою церквами. З благословення Вселенського патріарха Варфоломія був одним із головних спікерів Святого і Великого Собору Православної Церкви на Криті 19-26 червня 2016 року. Володіє англійською, французькою, грецькою, українською, російською та італійською мовами. Глибоко знається на українській церковній історії. Докторську дисертацію захистив на тему «Літургійна реформа митрополита Киприяна Київського (1330 — 1406 рр.)».