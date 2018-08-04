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    Конституційний суд Німеччини відхилив апеляцію 89-річної неонацистки

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    У Німеччинні ув'язнили 89-річну жінку за заперечення Голокосту - Конституційний суд Німеччини відхилив апеляцію 89-річної неонацистки
    У Німеччинні ув'язнили 89-річну жінку за заперечення Голокосту

    89-річну німкеню ув'язнили за заперечення Голокосту

    Федеральний конституційний суд ФРН залишив без задоволення апеляцію 89-річної правої екстремістки Урсули Гафербек, яка відбуває строк за заперечення Голокосту.

    Про це написала газета Spiegel.

    Гафербек подала скаргу до Конституційного суду, стверджуючи, що її незаконно засудили до тюремного ув'язнення і порушили її конституційне право на свободу думок.

    Однак судді не погодилися з позивачкою. Заперечення факту масових вбивств людей за національною ознакою під час Другої світової війни і поширення неправдивих тверджень не захищається німецькою конституцією, йдеться в рішенні суду.

    «У рішенні суду зазначається, що заперечення масових вбивств за часів націонал-соціалізму, а також поширення неправдивих і фальшивих тверджень не підпадає під основоположне право на свободу думок», - йдеться в повідомленні.

    Гафербек повністю відбуде за гратами термін, до якого її засудив суд у 2017 році.

    Нагадаємо, жінку засудили до двох років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Цей вирок Гафербек оскаржила, однак програла суд. Цей вирок суду - вже не перший для Урсули Гафербек. За розпалювання ворожнечі її вже засуджували до ув'язнення у Гамбурзі, Берліні та Детмольді, однак де-факто вона опинилася у тюрмі вперше. 

    Пенсіонерка відома своєю праворадикальною діяльністю. За її переконанням, насправді табір смерті Аушвіц (Освенцім) був трудовим табором, де нікого не вбивали.

    У Німеччині за схвалення, применшення чи заперечення Голокосту передбачено максимальне покарання у вигляді штрафу та п'ятирічного тюремного ув'язнення.

    суд Німеччина Голокост
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