Конституційний суд Німеччини відхилив апеляцію 89-річної неонацистки



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У Німеччинні ув'язнили 89-річну жінку за заперечення Голокосту

89-річну німкеню ув'язнили за заперечення Голокосту

Федеральний конституційний суд ФРН залишив без задоволення апеляцію 89-річної правої екстремістки Урсули Гафербек, яка відбуває строк за заперечення Голокосту.

Про це написала газета Spiegel.

Гафербек подала скаргу до Конституційного суду, стверджуючи, що її незаконно засудили до тюремного ув'язнення і порушили її конституційне право на свободу думок.

Однак судді не погодилися з позивачкою. Заперечення факту масових вбивств людей за національною ознакою під час Другої світової війни і поширення неправдивих тверджень не захищається німецькою конституцією, йдеться в рішенні суду.

«У рішенні суду зазначається, що заперечення масових вбивств за часів націонал-соціалізму, а також поширення неправдивих і фальшивих тверджень не підпадає під основоположне право на свободу думок», - йдеться в повідомленні.

Гафербек повністю відбуде за гратами термін, до якого її засудив суд у 2017 році.

Нагадаємо, жінку засудили до двох років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Цей вирок Гафербек оскаржила, однак програла суд. Цей вирок суду - вже не перший для Урсули Гафербек. За розпалювання ворожнечі її вже засуджували до ув'язнення у Гамбурзі, Берліні та Детмольді, однак де-факто вона опинилася у тюрмі вперше.

Пенсіонерка відома своєю праворадикальною діяльністю. За її переконанням, насправді табір смерті Аушвіц (Освенцім) був трудовим табором, де нікого не вбивали.

У Німеччині за схвалення, применшення чи заперечення Голокосту передбачено максимальне покарання у вигляді штрафу та п'ятирічного тюремного ув'язнення.