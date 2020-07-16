Конституційний суд сьогодні розгляне «антиколомойський» закон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

64 нардепи оскаржують «антиколомойський» закон

У своєму конституційному поданні народні депутати оскаржують положення банківського закону

Конституційний суд України (КСУ) сьогодні розпочне розгляд справи щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це повідомили в пресслужбі КСУ.

Зазначається, що 64 народних депутатів подали до Конституційного суду України подання про розгляд конституційності закону про банки. Розгляд призначено на 16 липня о 10:00.

У своєму конституційному поданні народні депутати оскаржують положення банківського закону, які, на їхню думку, надають перевагу по оскарженню розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу Національному банку, Фонду гарантування вкладів фізосіб і пов'язаними з ними держустановам.

«Крім того, на думку народних депутатів, змінами, внесеними законом, знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і таким чином порушено право на справедливий суд та ефективний захист позивачів у справах щодо оскарження зазначених розпорядчих актів», - повідомили в КСУ.

Нагадаємо, 13 травня депутати проголосували за банківський «антиколомойський» закон в цілому.

Президент України Володимир Зеленський підписав банківський закон про неповернення націоналізованих банків колишнім власникам, необхідний для затвердження програми з Міжнародним валютним фондом.