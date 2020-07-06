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    Економіка та фінанси

    «Приватівська» фірма профінансувала дві партії з орбіти Коломойського

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    <p>Партії &laquo;За майбутнє&raquo; й Укроп пов&rsquo;язані з олігархом Ігорем Коломойським</p> - «Приватівська» фірма профінансувала дві партії з орбіти Коломойського

    Партії «За майбутнє» й Укроп пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським

    Фірма з групи «Приват» у березні 2020 року профінансувала партії «За майбутнє» й Укроп на однакову суму коштів

    Компанія, що має відношення до групи «Приват», у березні 2020 року профінансувала партії «За майбутнє» й Укроп на однакову суму коштів. Про це йдеться в матеріалі Руху «Чесно» «Партія «За майбутнє» – новий політичний проєкт Коломойського?»

    Зазначається, що обидві політичні сили пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським.

    «Партія «За майбутнє» (до жовтня 2019 року мала назву «Україна майбутнього»; установчий з’їзд оновленої політсили відбувся у травні 2020-го), згідно з фінансовим звітом за І квартал цього року, офіційно не має жодного працівника, не володіє й не користується жодним майном. Водночас у березні 2020 року партія отримала єдиний за весь квартал внесок – 100 тисяч гривень від ТОВ «Міленіум 2018», - пише «Чесно».

    У громадській організації стверджують, що росновний вид діяльності цієї київської фірми – готельний бізнес, також вона спеціалізується на торгівлі, оренді тощо.

    «За даними системи YouControl, ТОВ «Міленіум 2018» пов’язане з групою «Приват» Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова», - наголошують у «Чесно».

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    Один із двох співзасновників ТОВ «Міленіум 2018№ – Євгеній Рувінський, керівник, засновник і бенефіціар низки підприємств у Києві та Дніпрі. У Верховній Раді 8-го скликання він працював на громадських засадах помічником ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, котрого зараз судять за обвинуваченням у зловживанні владою та службовому підробленні. Як зазначає YouControl, декілька компаній, якими керує Рувінський, мають стосунок до групи «Приват».

    Другий співзасновник ТОВ «Міленіум 2018» – Наталія Суммовська, яка є директоркою ПрАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал естейтс» (також має стосунок до групи «Приват»; станом на 2016 рік власниками ПрАТ були безпосередньо Коломойський та Боголюбов, нині ж воно оформлене на офшорні фірми). Зазначена компанія володіє будівлею в центрі Києва – на вулиці Володимирській, 12. Це бізнес-центр «Міленіум», де, як стверджують журналісти «Bihus.Info», розташований офіс Коломойського (туди в березні цього року приїжджав мажоритарник від «Слуги народу» Олександр Дубінський, котрого пов’язують з олігархом). Саме в цьому бізнес-центрі з червня 2020-го зареєстрована партія «За майбутнє» (в офісі 302), а її сусідом є УКРОП (винаймає офіс 307).

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    Як з’ясував Рух «Чесно», ТОВ «Міленіум 2018» тривалий час фінансує партію «Укроп». Перший внесок у розмірі 1 мільйон гривень політсила отримала від цієї фірми у грудні 2018-го. Протягом наступного року ТОВ перерахувало «Укроп» три транші на загальну суму 2,35 мільйона гривень. А в І кварталі 2020-го компанія зробила на користь партії два внески на суму 200 тисяч гривень. Цікаво, що в один день, 13 березня 2020 року, ТОВ «Міленіум 2018» здійснило одразу два платежі по 100 тисяч гривень кожен: один – «Укропу», інший – «За майбутнє».

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    Фрагмент фінзвіту УКРОПу за I квартал 2020 року (примітка: код ТОВ «Міленіум 2018» за ЄДРПОУ та юридична адреса правильно зазначені в першому рядку, у другому – з помилкою)

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    Фрагмент фінзвіту «За майбутнє» за I квартал 2020 року

    Раніше Рух «Чесно» з’ясував, що три громадські організації цього року профінансували Партію Шарія на понад мільйон гривень. Найбільшим донором політсили стала ГО «Партія Шарія».

     

     

     

    Ігор Коломойський Верховна Рада бізнес партії УКРОП
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