«Приватівська» фірма профінансувала дві партії з орбіти Коломойського



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Партії «За майбутнє» й Укроп пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським

Фірма з групи «Приват» у березні 2020 року профінансувала партії «За майбутнє» й Укроп на однакову суму коштів

Компанія, що має відношення до групи «Приват», у березні 2020 року профінансувала партії «За майбутнє» й Укроп на однакову суму коштів. Про це йдеться в матеріалі Руху «Чесно» «Партія «За майбутнє» – новий політичний проєкт Коломойського?»

Зазначається, що обидві політичні сили пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським.

«Партія «За майбутнє» (до жовтня 2019 року мала назву «Україна майбутнього»; установчий з’їзд оновленої політсили відбувся у травні 2020-го), згідно з фінансовим звітом за І квартал цього року, офіційно не має жодного працівника, не володіє й не користується жодним майном. Водночас у березні 2020 року партія отримала єдиний за весь квартал внесок – 100 тисяч гривень від ТОВ «Міленіум 2018», - пише «Чесно».

У громадській організації стверджують, що росновний вид діяльності цієї київської фірми – готельний бізнес, також вона спеціалізується на торгівлі, оренді тощо.

«За даними системи YouControl, ТОВ «Міленіум 2018» пов’язане з групою «Приват» Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова», - наголошують у «Чесно».

Один із двох співзасновників ТОВ «Міленіум 2018№ – Євгеній Рувінський, керівник, засновник і бенефіціар низки підприємств у Києві та Дніпрі. У Верховній Раді 8-го скликання він працював на громадських засадах помічником ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, котрого зараз судять за обвинуваченням у зловживанні владою та службовому підробленні. Як зазначає YouControl, декілька компаній, якими керує Рувінський, мають стосунок до групи «Приват».

Другий співзасновник ТОВ «Міленіум 2018» – Наталія Суммовська, яка є директоркою ПрАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал естейтс» (також має стосунок до групи «Приват»; станом на 2016 рік власниками ПрАТ були безпосередньо Коломойський та Боголюбов, нині ж воно оформлене на офшорні фірми). Зазначена компанія володіє будівлею в центрі Києва – на вулиці Володимирській, 12. Це бізнес-центр «Міленіум», де, як стверджують журналісти «Bihus.Info», розташований офіс Коломойського (туди в березні цього року приїжджав мажоритарник від «Слуги народу» Олександр Дубінський, котрого пов’язують з олігархом). Саме в цьому бізнес-центрі з червня 2020-го зареєстрована партія «За майбутнє» (в офісі 302), а її сусідом є УКРОП (винаймає офіс 307).

Як з’ясував Рух «Чесно», ТОВ «Міленіум 2018» тривалий час фінансує партію «Укроп». Перший внесок у розмірі 1 мільйон гривень політсила отримала від цієї фірми у грудні 2018-го. Протягом наступного року ТОВ перерахувало «Укроп» три транші на загальну суму 2,35 мільйона гривень. А в І кварталі 2020-го компанія зробила на користь партії два внески на суму 200 тисяч гривень. Цікаво, що в один день, 13 березня 2020 року, ТОВ «Міленіум 2018» здійснило одразу два платежі по 100 тисяч гривень кожен: один – «Укропу», інший – «За майбутнє».

Фрагмент фінзвіту УКРОПу за I квартал 2020 року (примітка: код ТОВ «Міленіум 2018» за ЄДРПОУ та юридична адреса правильно зазначені в першому рядку, у другому – з помилкою)

Фрагмент фінзвіту «За майбутнє» за I квартал 2020 року

Раніше Рух «Чесно» з’ясував, що три громадські організації цього року профінансували Партію Шарія на понад мільйон гривень. Найбільшим донором політсили стала ГО «Партія Шарія».