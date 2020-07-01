Як Коломойський заходить в Нацбанк з тилу

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Якщо людям Коломойського вдасться досягти успіху, то вся країна відчує на собі, що таке інфляція

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Люди Коломойского и сочувствующие им ведут постоянные атаки на Национальный Банк. Тут смешались и интересы Приватбанка и желание кое-кого запустить станок и получить высокую инфляцию, которая сразу решит все проблемы с бюджетом и просто карьерные интересы вечных приспособленцев. Атакуют они Национальный Банк как прямо и тупо, через депутатов, так и заходя с тыла, через Раду НБУ. Там давно окопались не чужие идеям Коломойского люди, от которых мы всю дорогу слышали тезисы, тождественные высказываниям Дубинского и Ко. То сначала они говорили, что в дефолте нет ничего страшного (отправить бы их всех сейчас в Ливан), то сейчас соглашаются, что инфляция должна быть высокой. И все это под сомнения в том, что в национализации Приватбанка все было не так однозначно. И приправленное переживаниями о внешнем управлении, как будто бы взятые из пропагандистских роликов российского телевиденья.

Пока у власти сохраняется инстинкт самосохранения, то прямые атаки на Нацбанк обречены на провал. Независимость Центрального Банка является ключевым элементом сотрудничества с МВФ. Заберете его и рухнет весь карточный домик. И да, простой народ может под влиянием пропаганды с телеканалов не любить сотрудничество с МВФ. Но все, кто близки к принятиям решений, понимают, что альтернативы для МВФ нет. А значит и прямо атаковать Нацбанк пока не готовы. Пока совсем страх не потеряют. И можно надеется, что это никогда не случится.

Но это не значит, что они не начнут заходить с тыла. А именно – постепенно разрушая легитимность правления Нацбанка, пытаясь внедрить туда своих людей. Ведь все решения правления – это решения коллегиального органа. И имя главы может не значить ничего если у вас в правлении большинство, которое прислушивается к советам Коломойского и хочет напечатать побольше гривны. А значит надо вставить своих людей в правление НБУ. И перевести его на темную сторону. Еще до того момента, как появится возможность (лет через 6), на законных основаниях сменить главу правления Национального Банка.

Как они хотят это делать? Пример на этой неделе. У всех членом правления рано или поздно заканчивается срок (считай, контракт). Как в этом месяце заканчивается у Олега Чурия. И вот глава НБУ подает Чурия на новый срок. Но беда в том, что утвердить это назначение должна рада НБУ. А она давно в оппозиции с правлением Нацбанка и в тесной дружбе с Коломойским. И вот эта Рада отказывается утвердить Чурия. Просто блокируя его назначение по надуманным поводам. Своего человека они навязать пока не могут. Но могут не утверждать Чурия. При этом, самое забавное, им даже нечего особенно предъявить Чурию, особенно после того, как Нацбанк блестяще провел гривну через мартовский кризис на фоне паники в мире и мы имеем уникальную ситуацию, что в момент финансового кризиса и падения экономики, мирового кризиса, курс гривны остается стабильным.

Оправдывая свои действия, Рада НБУ будет говорить о том, что они не против Чурия, но не честно, что вот везде конкурс, а в Нацбанке не конкурс. Хотя где еще везде они в последнее время видели конкурсы, вопрос риторический. Как и то, что проведи Нацбанк конкурс, то Рада точно также бы нашла повод не назначать человека, который бы на нем победил. Или суды бы заблокировали, как с конкурсом на главу Ощадбанка, благо у Коломойского огромный опыт работы с судами. И это всего лишь лицемерная попытка втянуть Нацбанк в бюрократическую войну, чтобы рано или поздно навязать туда своего человека. Чуткого к желаниям политиков. Ведь главное начать. Один конкурс. Потом другой. Вы уже втянулись в диалог. А потом можно конкурс и самим провести. И так далее и так далее. Учитывая, что большая часть политикума в Украине ненавидит Нацбанк, просто потому что НБУ является носителем других ценностей и единственным профессиональным взрослым органом в Украине, то играть в эти игры для НБУ смерти подобно.

И эта история не про конкретного Чурия. Который, конечно же, не является уникальным или незаменимым. Он просто профессионал, который работает в команде профессионалов. Это история снова про независимость Нацбанка. Которую пытаются обуздать представители политиков и олиграхов. И это очень опасно. И да, Чурий может продолжать работать как и о и потенциально это не скажется на эффективности регулятора. Но даст еще один повод шавкам Коломойского атаковать Нацбанк. И выбивать одного члена правления за другим. Они атакуют методично и масштабно. И если у них получится, то мы узнаем, что такое животворящая инфляция. Хотя, у кого есть память, может легко вспомнить, как это.

Джерело: блог Сергія Фурси

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