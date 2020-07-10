За заявами Коломойського відкрито ще чотири справи проти Порошенка - адвокати



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Ігор Коломойський і близькі до нього люди зацікавлені в провадженнях, які стосуються Петра Порошенка

Заяви Коломойського стосуються Приватбанку

Ще чотири нові кримінальні провадження проти п’ятого президента Петра Порошенка зареєстровані за заявами олігарха, колишнього власника Привабанку Ігоря Коломойського. Про це на брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Він зазначив, що після засідання Печерського суду, який залишив без задоволення клопотання Офісу генпрокурора, Ірина Венедіктова опублікувала черговий «відосик». «Всі пам’ятають, як прокуратура фактично відмовилася підтримувати свої вимоги і поспішно заявила про завершення досудового розслідування. В той же вечір генеральний прокурор Венедіктова, як зазвичай вже, виступила з відосиком, пояснюючи причини свого провалу, а також розповідаючи про те, що начебто будуть ще й інші кримінальні провадження проти Петра Порошенка за заявами звичайних людей, що надходять начебто зі всієї України», - зазначив Головань.

«У той же вечір за заявою «звичайної» людини на прізвище Коломойський Офісом генерального прокурора було зареєстровано чотири кримінальні провадження відносно Петра Порошенка. Коломойський виступив зі стандартним набором, і звичайно його заяви стосуються Приватбанку», - повідомив адвокат Порошенка.

Головань зазначив, що і в цьому разі йдеться про завідомо неправдиві звинувачення. «Навіть сама логіка подібних інсинуацій, як їх іще назвати, тепер уже особисто Коломойського, дуже дивна – виходить, що завдавали шкоду Приватбанку, розголошуючи його таємницю, тобто повідомляючи про Приватбанк правдиві відомості. Виходить, що завдавали шкоди його тодішнім акціонерам Приватбанку», - сказав адвокат.

«Цей факт ще раз підтверджує, хто кооперується з Офісом генерального прокурора і чинною владою в організації політично мотивованих переслідувань п’ятого президента України. І я думаю, всім зрозуміло, що перспектива цих чергових кримінальних проваджень така ж сама, як була 8 липня в Печерському суді історія зі спробою обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Тобто нульова», - переконаний Головань.

Своєю чергою адвокат Ілля Новіков зазначив: «Ми бачили до цього, що Ігор Коломойський і близькі йому люди зацікавлені в провадженнях, які стосуються Петра Порошенка. Це перший момент, коли Ігор Коломойський вийшов особисто на арену. У нас настає новий етап розвитку усіх цих справ. Це чудово пов’язується з усіма подіями щодо відставки керівництва НБУ. Це чудово пов’язується з судовими процесами щодо повернення Приватбанку під керівництво Коломойського і близьких йому осіб. Це ще раз підкреслює, наскільки політичні переслідування щодо Порошенка пов’язані з діями на інших фронтах».

Нагадаємо, 8 липня Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку.

Перед цим прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у зв'язку із завершенням розслідування у справі про призначення заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Раніше Главком повідомляв, що слідчий ДБР Корецький заявляє про безперспективність справ по Порошенку. Зокрема, підписав постанову про закриття кримінального провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалось продажу ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському».

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