Конституційний суд відновив роботу після хвороби суддів

На роботі присутні практично всі судді, ─ пресслужба

Судді Конституційного суду сьогодні, 8 грудня, зібралися на пленарне засідання після одужання від корона вірусу кількох з них. Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що на роботі присутні практично всі судді.

«Наразі ситуація у суді стабільна — судді приступили до роботи і говорити про напругу чи демарш — немає підстав», ─ відповіли у пресслужбі на запит УНН.

Суд планує продовжити розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо тлумачення положення 4 абзацу преамбули Конституції України про «гідні умови життя» (закрита частина засідання).

Також планується розглянути питання про початок конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів щодо конституційності низки положень Кримінального процесуального кодексу України про спецконфіскації та розглянути питання про продовження терміну колегіями суддів Першого та Другого сенатів Конституційного суду постанов про відкриття або відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами та за конституційними поданнями.

10 грудня суд продовжить розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції України деяких положень законів про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування.

Востаннє пленарне засідання Конституційний суд проводив 5 листопада.

Раніше повідомлялося, що Велика палата Конституційного суду планувала відновити роботу після одужання суддів.