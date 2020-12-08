У Раді зареєстрували законопроєкт для розблокування роботи НАЗК

27 жовтня КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України «Про запобігання корупції», які стосуються повноважень НАЗК

Законопроектом «пропонується відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі щодо суддів та суддів Конституційного суду України»

У Верховній Раді 7 грудня зареєстрували законопроєкт №4470 про внесення змін до закону «Про запобігання корупції», що відновлює повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Законопроектом «пропонується відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі щодо суддів та суддів Конституційного суду України».

Зазначається, що метою цього законопроєкту є усунення законодавчих прогалин, що виникли у зв’язку з втратою чинності окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Законопроєктом передбачається:

внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», якими пропонується забезпечити повноцінне функціонування НАЗК, наділити його необхідними повноваженнями та правами з метою їх реалізації;

визначити порядок реагування НАЗК на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також встановлення деяких особливостей такого реагування у разі вчинення відповідних діянь суддями або суддями КСУ;

передбачити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

запровадити правове регулювання щодо особливостей врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб, порядку здійснення контролю та повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб’єктів декларування; порядку здійснення деяких додаткових заходів фінансового контролю;

встановити особливості проведення повних перевірок декларацій та моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів КСУ;

забезпечити правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України прийняв резонансне рішення, яким скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України «Про запобігання корупції», які стосуються повноважень НАЗК.

Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. У ЄС зазначили, що такі рішення є підставою для призупинення безвізу.

Після розголосу Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування за основу і в цілому.

В понеділок, 7 грудня, спікер ВРУ Дмитро Разумков його схвалив. Документ передали на підпис президентові Володимиру Зеленському.