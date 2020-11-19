Конституційний суд повідомив, коли відновить роботу

Через коронавірус з 18 суддів наразі у Конституційному суді працюють 15

Суд відновить проведення пленарних засідань відразу після завершення лікування суддів

Велика палата Конституційного суду відновить роботу після одужання суддів. Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

«Робота Конституційного суду України не заблокована. Суд відновить проведення пленарних засідань відразу після завершення лікування суддів», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 18 суддів наразі у Конституційному суді працюють 15, а для кворуму необхідна присутність щонайменше 12 суддів на засіданні.

«У зв’язку з тим, що станом на сьогодні зафіксовані окремі діагностування захворювання на Covid-19 у декількох суддів та з метою недопущення розповсюдження захворюваності, більшість суддів Конституційного суду перебувають на самоізоляції та працюють дистанційно. Вказане зумовило відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення», ─ стверджують у суді.

У Конституційному суді запевняють, що судді на самоізоляції продовжують опрацьовувати матеріали справ.

У суді також зауважують, що немає письмових чи усних повідомлень від суддів про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ.

Нагадаємо, 12 листопада у КСУ повідомили, що декілька суддів захворіли на коронавірус.

10 листопада суд вчергове відклав розгляд справ через відсутність кворуму. За інформацією агентства, суддя Сергій Головатий взяв відпустку, інші троє суддів ─ Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник ─ відмовилися брати участь у роботі суду, щоб заблокувати роботу суду з метою нерозгляду «земельної справи».

Як повідомляють, голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити у парламенті роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.