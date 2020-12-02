Контрабандист втратив свій Mercedes разом із захованими у ньому сигаретами

Прикордонники знайшли в автомобілі у спеціальному сховку 140 пачок

Прикордонники Мукачівського загону виявили контрабандний тютюн під час огляду мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» української реєстрації. Про це повідомляє пресслужба прикордонників, пише mukachevo.net.

Зазначається, що під час перевірки мікроавтобуса 46-річного українця у пункті пропуску «Дякове», правоохоронці помітили зміни у конструкції автівки.

«Під час поглибленого огляду автомобіля, що прямував з України, під декоративною обшивкою над сидінням водія виявили сховок зі 140 пачками сигарет», ─ йдеться у повідомленні.

Правоохоронці інформують, що «Мерседес» та сховані в ньому сигарети в українця вилучили, наразі сума кантрабанди встановлюється.

Також повідомлялося, що на Іршавщині прикордонник і священник УПЦ Московського патріархату переправляли дельтапланом сигарети в Румунію.