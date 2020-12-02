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    Контрабандист втратив свій Mercedes разом із захованими у ньому сигаретами

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    46-річний контрабандист планував виїхати з України - Контрабандист втратив свій Mercedes разом із захованими у ньому сигаретами
    46-річний контрабандист планував виїхати з України

    Прикордонники знайшли в автомобілі у спеціальному сховку 140 пачок

    Прикордонники Мукачівського загону виявили контрабандний тютюн під час огляду мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» української реєстрації. Про це повідомляє пресслужба прикордонників, пише mukachevo.net.

    Зазначається, що під час перевірки мікроавтобуса 46-річного українця у пункті пропуску «Дякове», правоохоронці помітили зміни у конструкції автівки.

    «Під час поглибленого огляду автомобіля, що прямував з України, під декоративною обшивкою над сидінням водія виявили сховок зі 140 пачками сигарет», ─ йдеться у повідомленні.

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    Контрабандист втратив свій Mercedes разом із захованими у ньому сигаретами
    Контрабандист втратив свій Mercedes разом із захованими у ньому сигаретами

    Правоохоронці інформують, що «Мерседес» та сховані в ньому сигарети в українця вилучили, наразі сума кантрабанди  встановлюється.

    Також повідомлялося, що на Іршавщині прикордонник і священник УПЦ Московського патріархату переправляли дельтапланом сигарети в Румунію.

    Теги: прикордонники контрабанда тютюнові вироби Mercedes
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