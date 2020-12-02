Рада сьогодні може заборонити продаж електронних сигарет дітям

Законопроєкт передбачає, що продаж електронних сигарет з 1 січня буде заборонений особам, які не досягли 18 років

Верховна Рада сьогодні планує розглянути низку законопроєктів. Зокрема нардепи планують розглянути у другому читанні проєкт №3628 про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Про це йдеться у порядку денному.

Також народні обранці у першому читанні планують розглянути проєкт закону №4334, який передбачає, що з 1 січня 2021 року офіційне опублікування рішень Верховної Ради України здійснюватиметься лише у газеті «Голос України».

Крім того, заплановано розгляд у другому читанні законопроєкту №3118 про внесення змін до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ.

Далі у другому читанні планують розгляд проекту закону №2315 щодо забезпечення виконання рішення Конституційного суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою.

Напередодні, 1 грудня Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про «інвестиційних нянь».

Також Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. Закон відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

Крім того Рада підтримала декретну відпустку для чоловіків. Закон пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).