Король Іспанії закликав до єдності прихильників незалежності Каталонії

Король Іспанії виступив з різдвяним зверненням до нації

Король Іспанії Феліпе VI закликав прихильників незалежності Каталонії уникати конфронтації. Про це повідомляє BBC. У своєму різдвяному зверненні до нації він говорив про єдність Іспанії. Своє звернення король традиційно завершив привітання з Різдвом кастильською, баскською, каталанською і галісійською мовами. Крім того, у своїй промові він



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Король Іспанії Феліпе VI

Король Іспанії виступив з різдвяним зверненням до нації

Король Іспанії Феліпе VI закликав прихильників незалежності Каталонії уникати конфронтації. Про це повідомляє BBC.

У своєму різдвяному зверненні до нації він говорив про єдність Іспанії. Своє звернення король традиційно завершив привітання з Різдвом кастильською, баскською, каталанською і галісійською мовами.

Крім того, у своїй промові він торкнувся терактів в Каталонії, які відбулися в серпні, і заявив, що тільки «демократична єдність, сила правової держави і ефективність міжнародного співробітництва» можуть перемогти тероризм.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори у Каталонії 21 грудня завершилися перемогою прихильників незалежності регіону.

За підсумками підрахунків бюлетенів, перемогу отримали три партії, які виступають за самостійність регіону: вони отримали 70 з 135 місць у новому парламенті.

Пучдемон вважає, що перемогу прихильників незалежності на дострокових виборах не можна оскаржити. Він підтвердив своє повернення до Іспанії, якщо йому будуть надані гарантії уряду, що він зможе зайняти пост очільника Каталонії, а також запропонував прем’єр-міністру Іспанії Маріано Рахою зустрітися за межами країни, проте Рахой відмовився.