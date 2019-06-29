Королева Нідерландів та Іванка Трамп розповіли на G20 про проблеми жінок в суспільстві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королева Нідерландів Максима і дочка президента США Іванка Трамп

На думку королеви Нідерландыв, одним із способів досягнення рівноправності є ліквідація великого розриву між жінками і чоловіками з точки зору доступу до технологій

Окремий захід, присвячений розширенню ролі жінок в суспільстві, пройшло в суботу на полях саміту Групи двадцяти в Осаці. На ньому виступили королева Нідерландів Максима (уроджена Максима Сорреґ'єта Черруті) і дочка президента США Іванка Трамп, передає УНН із посиланням на трансляцію, яку вів телеканал Fox News.

«Якби у жінок на ринку праці були б такі ж можливості, як і у чоловіків, то до 2025 року обсяг загальносвітового ВВП збільшився б на $28 трлн», — сказала королева Нідерландів.

За її словами, одним із способів досягнення рівноправності є ліквідація великого розриву між жінками і чоловіками з точки зору доступу до технологій.

«У небагатих країнах відсоток користування мобільним інтернетом серед жінок на 26% менше, ніж у чоловіків», — зазначила вона.

Крім того, королева вказала на те, що в сучасному суспільстві деякі країни зберігають різні обмеження для жінок в фінансовій сфері.

«Знову ж в країнах з низькими доходами у населення число жінок, у яких є рахунки в банках, на 30% менше, ніж чоловіків», — підкреслила королева.

Іванка Трамп в свою чергу закликала лідерів G20 внести свій вклад в розширення ролі жінок в суспільстві.

«Країни, де жінки беруть активну участь у трудовій діяльності з меншою ймовірністю будуть насильницькими методами намагатися вирішити міжнародні конфлікти», — сказала вона.

Зазначимо, у Пакистані відкриється 1000 нових судів для боротьби з насильством над жінками.