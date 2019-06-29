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    У світі

    Трамп на саміті G20 розцілував першу леді Аргентини

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    Трамп подав руку першій леді і, привітавши її, поцілував в обидві щоки - Трамп на саміті G20 розцілував першу леді Аргентини
    Трамп подав руку першій леді і, привітавши її, поцілував в обидві щоки
    Скріншот з відео

    Ще у 2017 році ЗМІ звернули увагу на те, що американський президент був дуже милий, спілкуючись з Хуліаною Аваду

    Президент США Дональд Трамп на саміті Великої двадцятки в японській Осаці гаряче привітав першу леді Аргентини Хуліану Аваду.

    Під час спільної фотографії Авада стояла між своїм чоловіком - президентом Аргентини Маурісіо Макрі - і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом Бен Салманом. Трамп подав руку першій леді і, привітавши її, поцілував в обидві щоки.

    Після того як церемонія фотографування закінчилася, американський президент допоміг Хуліані зійти з платформи.

    За словами Трампа, у нього з батьком нинішнього президента Аргентини Маурісіо Макрі були ділові контакти ще до початку роботи на держслужбі.

    Трамп і Меланія приймали аргентинську пару в Білому домі в 2017 році. Тоді ЗМІ також звернули увагу на те, що американський президент був дуже милий, спілкуючись з Хуліаною.

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    Джерело: Кореспондент.net

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