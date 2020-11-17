Коронакриза: кількість іноземних туристів в Україні зменшилася у чотири рази

Водночас через карантин та закриті кордони суттєво впали й витрати українців на подорожі за кордон

Водночас через карантин та закриті кордони суттєво впали й витрати українців на подорожі за кордон

Цьогоріч іноземні туристи витратили в Україні у 27 разів менше валюти, ніж за аналогічний період попереднього року

Через пандемію коронавірусу Covid-19 кількість іноземних туристів, які в'їхали на територію України в цьому році, зменшилася майже в чотири рази - 2,7 млн за дев'ять місяців 2020 року проти 10,7 млн за аналогічний період 2019 року.

Такі дані у вівторок, 17 листопада, повідомила Держприкордонслужба за запитом Державного агентства з розвитку туризму в Україні.

При цьому, за даними Нацбанку України, за дев'ять місяців 2020 року іноземні туристи витратили в Україні в 27 разів менше валюти, ніж за аналогічний період попереднього року.

У цілому за три квартали 2020 року громадяни інших країн привезли в Україну тільки $244 млн, тоді як за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні $1,62 млрд.

Водночас через карантин і закриті кордони істотно впали і витрати українців на подорожі за кордон. За дев'ять місяців 2020 року цей показник склав $3,26 млрд - в 2,2 рази менше, ніж за дев'ять місяців 2019 року. При цьому більшу частину цієї суми зараз складають витрати українських заробітчан за кордоном.

До слова. Google назвав найпопулярніші за запитами туристичні місця в Україні. Через пандемію коронавірусу та закриті кордони у цей час значно зріс попит на внутрішній туризм. Топ склали за результатами аналізу перших дев’яти місяців 2020 року.

Як повідомлялося, міжнародний туризм за перші вісім місяців 2020 року через пандемію втратив прибуток на $730 млрд — це у вісім разів більше, ніж показники часів глобальної кризи у 2009 році.

Cтаном на ранок 17 листопада у світі зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали від цієї хвороби вже понад 38,4 млн людей.

Читайте також: