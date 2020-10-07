Бунт Сovіd-атеїстів. Чому українців не лякають найвищі у Європі штрафи

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Маска на бороді мала б коштувати порушнику 17-34 тис. грн, але…

Початок нової хвилі пандемії змушує уряди провідних держав не лише посилювати карантинні правила, а й робити жорскішим покарання за їх порушення. Громадян закликають виявляти персональну відповідальність і носити маски, однак лише на здоровий глузд ніхто не покладається: Сovid-атеїстів карають монетою.

В Україні ситуація зовсім інакша. Наші співвітчизники, попри стрімкий ріст захворюваності, не носять засоби індивідуального захисту або ж роблять це для галочки: зсувають маску на підборіддя – а це, за словами епідеміологів, рівноцінно її відсутності.

Чому ж українців не лякає «коронавірусна» статистика і щоденні звіти про десятки померлих?

По-перше, у наших людей спрацьовує стереотип: погане може статися із ким-завгодно, окрім мене. «Людина у це вірить, відтак, знаходить для себе виправдання, щоб не перебувати у некомфортному стані – а маска створює некомфортні відчуття», – зазначає у коментарі «Главкому» психолог Марія Фабричева.

«По-друге, треба враховувати, що українці – нація бунтарів. З одного боку, це добре, коли йдеться про відстоювання своїх прав. З іншого – у нас часом «вмикаються» нелогічні і незрозумілі бунти, і ми ходимо без масок наперекір Міністерству охорони здоров’я, Всесвітній організації охорони здоров’я… У нашій країні спалах співвідноситься із низкою інших речей: політичними інтригами, економічними, фінансовими та соціальними негараздами. Відтак ми влаштовуємо бунт через відсутність позитиву», – додає експерт.

Психолог також наголосила, що багатьох українців у часи СРСР виховували безстрашними, нечутливими, такими, які не піклуються про себе, звертаються до лікаря лише у критичні моменти. «Усе це виявляється у діях, спрямованих проти самих себе. Це бунт безнадії: «Я не можу нічого змінити, відтак нехтую маскою і показую, що не боюсь вірусу», – резюмує Фабричева. При цьому, на її думку, багато з тих, хто відмовляється одягати маски, насправді дуже бояться захворіти.

Але це один бік проблеми. Інший полягає у нездатності нашої влади реалізувати те, що вона ж і запровадила. Карати за порушення карантинних правил не виходить. І ось чому...

На папері уряд запровадив штрафи розміром у 17-34 тис. грн – до слова, це дуже суттєве покарання у порівнянні з країнами Європи. Але, як писав «Главком», у серпні Конституційний суд (КС) дав свою оцінку окремим положенням «карантинних» постанов уряду і по суті визнав її такою, що суперечить Основному закону. Відтоді місцеві суди почали ще з більшої швидкістю штампувати «виправдовувальні» рішення.

Тим часом у Європі чи то ментальність інша, чи то просто добре працює влада і закони.

Німеччина

У ФРН за відмову від носіння маски у закритих громадських місцях (наприклад, у крамницях) у кінці серпня запроваждено штрафи у розмірі €50 (1,7 тис. грн). Це урядове рішення не стосується лише однієї-єдиної федеральної землі: Саксонії-Анхальт.

Зауважимо, що у червні у Німеччині діяли інші правила. Штрафи там теж були, проте їхній розмір дуже різнився в залежності від федерального регіону. Найменший штраф у регіоні Баден-Вюртемберг - €15. Найвищий - у Берліні, €500.

Носити маски треба, аби не лише себе вберегти, а й щоб не сплачувати штрафів

Крім того, високі штрафи накладаються на власників підприємств, чиї наймані працівники нехтують масками на роботі: в Баварії бізнесмен за те порушення заплатить аж €5 тис. У регіоні Райнланд-Пфальце власники крамниць, де касири чи прибиральники не носять захисні маски, сплачують €250 штрафу. Разом із тим, покарання стосується лише «рецедицістів», адже після виявлення першого порушення бізнесмен лише отримує попередження з вимогою терміново виправити ситуацію.

Франція

Як і у Німеччині, у Франції любителів ходити без масок карають монетою, щоправда тут сума штрафу вища: €135 (4,5 тис грн). Ця норма закону діє з 19 липня. Урядовці сподіваються, що використання громадянами засобів індивідуального захисту допоможе взяти під контроль другу хвилю коронавірусу.

Туристи у Франції мусять робити селфі у масках

Як писав «Главком», поки що кількість інфікованих французів щотижня зростає, і 3 жовтня тут було зафіксовано черговий антирекорд від початку епідемії. У Парижі запроваджено додаткові карантинні заходи.

Велика Британія

22 вересня Великобританія посилила протиепідемічні заходи. Нові правила діятимуть впродовж наступних пів року. В Англії вдвічі підняли штрафи за ігнорування масок у публічних місцях: зі 100 до 200 фунтів стерлінгів (7,3 тис. грн. відповідно). Згідно з новими правилами, маски повинні носити співробітники магазинів, водії та пасажири таксі, а також відвідувачі закладів сфери обслуговування (за винятком моментів, коли вони їдять чи п'ють за столом – з 24 вересня обслуговування за барними стійками заборонено). На весілля і похорони нині можуть зібратися не більше 15 і 30 людей відповідно.

Прем’єр Британії Борис Джонсон, який спершу скептично ставився до коронавірусної пандемії, перехворів сам, підкорився загальним правилам і тепер носить маски

Аналогічне покарання монетою загрожує і тим, хто ризикне зібратися компанією у понад шість осіб. За повторне порушення сума штрафу буде ще вищою.

Іспанія

В Іспанії до носіння масок ставляться дуже серйозно, бо ж за порушення можна заплатити штраф у €400 (13,4 тис. грн). Зняти маску можна лише у кількох випадках: під час купання у морі чи сидіння за столиком закладу громадського харчування, щоправда, якщо відвідувач підвівся з-за столу, щоб піти до стійки бару чи до туалету, він повинен одягнути маску.

Крім того, уряд країни нещодавно постановив: штрафи доведеться заплатити туристам, які вийшли за межі території своїх готелів без масок.

Правило для туристів в Іспанії: вийшов з готелю – одягни маску

Італія

Як і інші європейські країни, Італія посилила протиепідемічні заходи. 2 жовтня влада столичного регіону Лаціо запровадила нові правила: носити маски необхідно не лише у закритих публічних приміщеннях, а й на вулицях. Без масок можна ходити лише дітям до шести років, а також дорослим під час занять спортом.

У Лаціо змусять носити маски не лише у закритих публічних приміщеннях, а й на вулицях

Схожі обмеження працюють в усіх муніципалітетах країни, а штрафи за їхнє порушення коливаються від €400 до €1000 (13-33 тис. грн). Губернатор Лаціо Нікола Дзингаретті закликав співгромадян до відповідальної поведінки і завірив, що мета цих заходів – зупинити зараження, а не зібрати гроші.

Польща

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив, що у країні буде запроваджена політика «нульової толерантності» щодо невиконання карантинних обмежень.

«Без маски – там, де носити її необхідно – може перебувати лише особа, яка має відповідну медичну довідку або інший документ, який підтверджує, що їй не можна носити маску», – уточнив міністр.

Поліцейські наразі не збільшують розмір штрафу за відсутність маски: він становить суму до 500 злотих (3,7 тис. грн). У разі відмови прийняти штраф, клопотання про покарання буде надсилатися до суду, а також до санітарної інспекції додатково заяву про здійснення адміністративного провадження.

ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах існує диференціація щодо маскових штрафів: так, якщо мешканець чи гість країни зсунув маску з носа, він заплатить 1000 дирхам (7 тис. грн), якщо мав нахабство спустити на підборіддя, то 3000 дирхам (21 тис. грн).

Носити ж маску тут потрібно: на вулиці, у парках, магазинах, ресторанах, у транспорті. Зняти маску можна лише на пляжі та біля басейну.

ОАЕ: продавчині працюють у масках

Туреччина

Туреччина зобов’язала громадян та туристів носити маски у транспорті, в магазинах, в парках, на вулиці та навіть на пляжах. Якщо хтось вийшов на вулицю без маски, він заплатить штраф у 900 лір (3,2 тис.), якщо у крамниці, транспорті тощо - 3120 лір (понад 11 тис. грн). На території готелів правила не діють, однак, за даними «Главкома», туристу, який прийшов до ресторану готелю без маски, можуть відмовити в обслуговуванні та не впустити до приміщення.

Відвідувачів турецьких пляжів змусили одягти маски

Ізраїль

В Ізраїлі, де вже діють штрафи за порушення протиепідемічних заходів, уряд збирається посилити санкції за порушення карантинного режиму. Головний координатор протидії коронавірусу в країні професор Роні Гамза пропонує за присутність в громадському просторі без захисної маски штрафувати на 1000 шекелів (7,5 тис. грн), а не на 500 шекелів, як зараз. Організаторів масового заходу з порушенням заборон уряду Гамза запропонував штрафувати особливо жорстко – на 50 тис. шекелів, наразі – 10 тис. шекелів (372 тис. та 74 тис. грн відповідно).

Наталія Сокирчук, «Главком»



