Україна поки не запроваджуватиме повний локдаун, ще є альтернатива – Шмигаль

Уряд поки бачить у карантині вихідного дня альтернативу повному локдауну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки повний локдаун в країні не будуть вводити. Про це прем'єр заявив у вівторок, 17 листопада, під час виступу в Раді.

«Основне завдання карантину вихідного дня вийти на плато, тобто зафіксувати захворюваність на рівні 12 тисяч. Якщо цього не буде, то ми будемо вимушені піти на більш жорсткі заходи. Це лише шість днів у листопаді, які можуть дати Україні шанс», – заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що рішення про повний локдаун не буде запроваджено, допоки в уряду є альтернатива.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проект постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня.

Рада рекомендуватиме уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме:

барів, ресторанів, кафе;

спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів. Авторами документу є нардепи Олена Кондратюк, Давид Арахамія, Ярослав Железняк, Олександр Корнієнко, Ірина Геращенко та Юрій Бойко. Олена Кондратюк наразі виконує обов'язки спікера парламенту через коронавірусну хворобу у спікера Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних. В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.



