Люди сидять вдома у піжамах із секс-іграшками. Який бізнес виграв у пандемію?

Численні ринки опинилися у глибокій кризі через карантинні обмеженні. Але не всі… малюнок: visnuk.com.ua

Продажі автівок і ділового одягу падають, а продавці товарів для дорослих і відеоігор процвітають

Пандемія коронавірусу змінила життя людей по всьому світу, а також перевернула ситуацію на багатьох товарних та фінансових ринках. Галузі, які до пандемії демонстрували значні прибутки, підійшли до межі банкрутства. До прикладу, Голлівуд був змушений призупинити зйомки фільмів та змиритися із зупинкою у роботі кінотеатрів, що означало для світової кіноіндустрії втрати, що вимірюються десятками мільярдів доларів. Найбільший світовий виробник товарів класу люкс LVMН, в першому півріччі 2020 року скоротив свій прибуток на 84% - з 3,27 млрд євро до 522 млн євро у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Натомість виробники відеоігор та мобільних додатків процвітають.

Топ-5 галузей, які постраждали

Виробники одягу стали одними з перших, хто відчув на собі фінансовий удар першої хвилі пандемії коронавірусу.

Найбільшими жертвами стали виробники ділового одягу: під час глобального локдауну продажі у них катастрофічно впали, і відновляться вони, за розрахунками самих компаній, нескоро. Тренд відмови від формального стилю одягу може залишитися й після того, як пандемія мине. І у Сполучених Штатах, і у Європі закрилися кілька мереж магазинів ділового одягу: Men’s Wearhouse, Brooks Brothers та Lewin.

Лондонський кравець Джаспер Літтман – шиє дорогі костюми для адвокатів і банкірів – раніше виготовляв у середньому по 200 костюмів на рік, цьогоріч не має й сотні замовлень. Літтман скаржиться, що усі його клієнти «сидять вдома у піжамах», і лише інколи вдягають сорочку та піджак – для онлайн конференцій.

Показово, що цьогоріч за індексом Lyst – рейтинг брендів одягу – найуспішнішим брендом став спортивний Nike. Це перший випадок в історії, коли лідирує не елітний, а спортивний бренд.

Виробники ділового одягу зазнали чималих збитків у зв’язку з пандемією коронавірусу

Проблеми через пандемію відчули виробники не лише ділового одягу. Так, британська філія американського бренду Victoria's Secret – виробник жіночої білизни та аксесуарів – на початку червня оголосила про банкрутство та закриття 25 магазинів. Лише у Великій Британії через це 800 людей втратили роботу. У Сполучених Штатах справи у бренда теж йдуть поганенько, причому крахом у головному офісі запахло ще до пандемії. Компанія Sycamore Partners у лютому погодилася придбати контрольний пакет акцій Victoria’s Secret за $525 млн, однак під час глобального локдауну Sycamore відмовилась від цих домовленостей і наразі скасовує угоду у судах.

Іспанська компанія Inditex, яка є власником брендів Zara, Bershka, Pull & Bear та Massimo Dutti, збирається закрити понад тисячу магазинів в Європі та Азії. Виручка компанії у першому кварталі цього року у порівнянні із аналогічним періодом минулого року впала на 44%. Наразі Inditex вже підготувала план реорганізації і сконцентрувала усі зусилля на підвищенні онлайн-продажів.

Зазнають збитків по усьому світу ресторани та кафе. Відома мережа кав’ярень Starbucks планує закрити 400 закладів в США і Канаді впродовж наступного року. Щоправда, менеджмент мережі не сидить склавши руки, а збільшує можливості замовлень на винос – наприклад, у США працюють над відкриттям 300 точок, обладнаних спеціально для таких замовлень. Уже зараз, за даними компанії, такі замовлення складають 80% всіх транзакцій у 15 тис. точках Starbucks в США.

Starbucks працює над відкриттям 300 точок, обладнаних спеціально лише для видачі замовлень

Підсумки невтішні, а прогнози ще тривожніші. Низка європейських країни в останні тижні посилює карантинні обмеження. Під удар знову потрапили заклади громадського харчування. У Берліні з 23:00 до 6:00 не працюватимуть ресторани, бари, магазини та низка інших закладів. Збиратися вночі можна буде лише групами до п’яти осіб. Удень у приміщеннях – максимум до 10-ти.

На місяць бари й кафе зачиняє Брюссель. Ресторани і далі працюватимуть, утім клієнтам, які не замовляють страви, заборонено продавати алкоголь. Місто є другим серед європейських столиць за кількістю нових інфікованих. Париж взагалі позакривав бари, басейни та спортклуби. У ресторанах маску можна знімати лише під час вживанні їжі.

Значно гірше через коронавірусну кризу почали продаватися автівки. Міжнародне рейтингове агентство Moody's погіршило прогноз світових продажів автомобілів в поточному році і у Європі, і у Сполучених Штатах. Відповідно до звіту від 2 жовтня: глобальні продажі автопрому в 2020 році впадуть на 20% у порівнянні з минулорічними.

Наприклад, японський виробник Nissan Motor отримав в I фінансовому кварталі, що завершився 30 червня, чистий збиток в 285,59 млрд ієн ($ 2,71 млрд) проти чистого прибутку в 6,38 млрд ієн ($6,05 млрд) роком раніше. Квартальна виручка компанії впала на 51%. Продажі машин Nissan в квітні-червні впали на 47,7%.

Продажі в світовому автомобільному секторі продовжать падіння

Індустрія краси – також у числі найбільш постраждалих від коронавірусу: наприклад, продажі помад, тінтів і блисків для губ показують падіння в усьому світі. Чому? Відповідь проста: людство одягло маски, під якими не розгледіти макіяж. Однак жінки перестали щоденно фарбувати не лише губи, а й загалом рідше наносять макіяж з причин дистанційної роботи. За результатами дослідження компанії Astérès, проведеного за дорученням Федерації косметичних компаній FEBEA, оборот косметичного сектора за перші шість місяців поточного року скоротився на 10%. Але в цьому секторі не все однозначно: бо якщо продажі косметичних засобів впали на 25%, то продажі гігієнічних засобів зросли вдвічі через коронакризу.

Пандемія підкосила ринок косметики не лише у Європі і США, в Росії – аналогічна картина. У середині квітня, під час весняного локдауну, крупна російська мережа «Л'Етуаль» повідомила про падіння обороту на 95%, за рахунок інтернет-продажів мережа отримала лише 5% від очікуваної за місяць виручки.

Жінки по усьому світу масово відмовляються від використання косметики для губ

Безумовно, жахлива ситуація у туристичному секторі. За підрахунками ООН, на тлі пандемії Covid-19 ця сфера до кінця року може не дорахуватися $1,2 трлн. За словами генсека організації Антоніу Гутерріша, під загрозою знаходяться близько 120 млн робочих місць.

«Туризм є одним з найважливіших секторів світової економіки, що сприяє її активному зростанню. За перші п'ять місяців цього року міжнародні туристичні потоки скоротилися більш ніж наполовину, а падіння доходу від експорту туристичних послуг склало приблизно $320 млрд», – сказав Гутерріш.

За перші п'ять місяців цього року міжнародні туристичні потоки скоротилися більш ніж наполовину

Цей прогноз ООН озвучила у кінці серпня – тоді, коли друга хвиля пандемії тільки-но почала накривати низку європейських країн.

Топ-5 галузей, яким підфортило

Виробники відеоігор почали нарощувати прибутки одразу після того, як навесні по усьому світі були запроваджені жорсткі обмежувальні заходи. Вони й продовжують багатіти на гребені другої хвилі пандемії. Так, за даними NPD Group Inc. (американська компанія, що вивчає ринкову кон'юнктуру і поведінку споживачів), продажі в відеоігровій індустрії в США у другому кварталі цього року зросли на 30% – до $11,6 млрд. Акції ж Activision Blizzard Inc. (американський відеоігровий холдинг) цього року зросли на 46%, пише Bloomberg.

Японська компанія Nintendo, яка створює відеоігри та ігрові консолі, з квітня по червень показала зростання продажів на 108% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Прибуток компанії за цей період злетів на 541%: до $1 млрд. У другому кварталі Nintendo продала 5,68 млн ігрових консолей Switch і близько 10,63 млн копій Animal Crossing: New Horizons.

Інший ігровий гігант, корпорація Sony, теж не пасе задніх: там відзвітували про зростання продажів ігор в електронному форматі на 82% у період з квітня по червень у порівнянні з аналогічним періодом у минулому році. Так, у другому кварталі Sony продала 91 млн консолей PlayStation 4. У кінці року компанія готується випустити на ринок PlayStation 5.

Виробники мобільних додатків теж наростили прибутки завдяки коронавірусу, інформує аналітична компанія Apptica Intelligence. Лідерами зростання стали додатки з категорій «Бізнес» і «Освіта» – 109,6% і 68,1% відповідно. Компанії-виробники цих додатків почали організовувати віддалені офіси, налагоджувати контакти між співробітниками. Щоправда, iOS і Android показали різні результати: додатки для Iphone виявилися більш успішними.

Графік збільшення попиту на додатки для Android у порівнянні з минулим роком

Додатки у категорії «освіта» у першому півріччі цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року наростили надходження на 13,8%, «бізнес» - 12,3%, «шопінг» - 12,2%, «розваги» - 11,8%, «спілкування» - 10,7%, «ігри» - 9,8%



Графік збільшення попиту на додатки для Apple у порівнянні з минулим роком

Додатки у категорії «бізнес» наростили у першому півріччі цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження на 109,6%, «освіта» - 68,1%, «довідкова інформація» - 49,1%, «особистий менеджмент» -47,6%, «медицина» - 45,9%, «ігри» - 24,2%

Експерти пояснюють: люди, які перейшли на віддалену роботу або втратили її взагалі, вирішили вдосконалювати професійні навички, використовуючи спеціальне програмне забезпечення. Швидше за все, така тенденція зберігатиметься і далі.

Як вже писав «Главком», завдячуючи коронавірусу наростили свої прибутки психологи та психотерапевти. На початку жорсткого карантину пацієнти в Україні вишиковувались у черги (на прийом у кабінеті, але на скайп-сеанс) за порадами про те, як пристосуватися до нових умов життя та подолати паніку. Потім – як зберегти сім’ю та не розлучитися з партнером, бо для тисяч пар перебування один з одним в ізоляції виявилося серйозним випробуванням. Після зняття частини обмежень до психологів знову-таки пішли люди, які цікавилися, як вийти назовні і повернутися до життя, від якого вони відвикли. І от, на порозі другої хвилі пандемії, люди знову потребують психологічної підтримки.

У Сполучених Штатах у травні громадська організація Well Being Trust оприлюднила прогноз, відповідно до якого до кінця року через депресію, спричинену пандемією, можуть загинути близько 75 тис. американців.

Ринок іграшок для дорослих теж опинився у плюсі. У Китаї та низці європейських країн значно зросли продажі сексшопів: за умов ізоляції, карантинних обмежень, знайомства і побачення стали не дуже доступним і менш безпечним задоволенням. Іф Хен, китайський секс-блогер, який відстежує тенденції на цьому ринку, зазначає, що раніше Китай був відомий більше своїм виробництвом, ніж споживанням таких товарів: (країна є найбільшим світовим експортером), від початку коронакризи – навпаки. Якщо до пандемії такі товари користувалися попитом в основному серед подружніх пар молодого та середнього віку, то нині найбільший сегмент покупців - це китайські жінки у віці 18-35 років. За даними аналітичної компанії iMedia, з початку року молоді китайські жінки витратили на такі іграшки понад 100 млрд юанів (понад $14,7 млрд). Щоправда, довго такий злет не триватиме. Аналітики наголошують, що 70% покупців інтимних товарів у цей період купували такий товар вперше і, ймовірно, однією такою іграшкою і обмежаться.

У Китаї та низці європейських країн значно зросли продажі у сексшопах

Цікаво, що у Сполучених Штатах у березні мерія Нью-Йорка звернулась до громадян із закликом до обмеження контактів, серед яких йшлося про те, що найнадійніший сексуальний партнер людини – вона сама.

Провайдери медійних послуг також нарощують прибутки. І найуспішнішим став американський Netflix. У другому кварталі ця платформа наростила кількість платних підписників більш ніж на 10 млн. Це значно перевищило прогнози аналітиків, які на початку березня пророкували злет на 8 млн. Дохід компанії в другому кварталі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 24,9%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Netflix прогнозує, що прибутки у третьому кварталі складатимуть близько $6,33 млрд

Щоправда, у Netflix очікують, що кількість нових платних підписників у третьому кварталі вже не збільшиться настільки істотно. Компанія також очікує, що прибутки у третьому кварталі складатимуть близько $6,33 млрд. У листі акціонерам керівництво компанії так пояснило свої прогнози: «Зростання зменшиться, тому що користувачі оговтаються після шоку через Covid-19 та соціальні обмеження». Щоправда, досі звіт за третій квартал компанія не оприлюднила.

Наталія Сокирчук, «Главком»