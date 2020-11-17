«Мертвим гроші не потрібні». У «Слузі народу» закликали ввести повний локдаун

Це рішення є компромісом між економічними втратами та загрозами для здоров’я населення, – зазначив Гетьманцев

«Якщо ми обираємо між життям і грішми, то повинні обирати життя», – Гетьманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поділився своєю думкою щодо введення карантину вихідного дня до кінця листопада.

В інтерв’ю «Главкому» Гетьманцев зазначив, що немає ніякого значення до прийняття рішення щодо карантину вихідного дня та висловив невпевненість, що локдаун вихідного дня – це ідея голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайла Радуцького.

«Не знаю, чийого авторства ця ідея, і, не впевнений, що саме Радуцького. Проблема з цією хворобою полягає у тому, що жодна країна світу не знає, яке рішення та алгоритми є абсолютно правильними. Швеція нещодавно вийшла із заявою про те, що її шлях відсутності обмежень та створення так званого колективного імунітету виявився хибним і в них захворюваність є набагато вищою, ніж у сусідів в скандинавських країнах. Словаччина зробила тестування половини свого населення за один день, чим викликала бурю критики всередині країни, що це – неправильно використані кошти. Хтось вводить повний локдаун, хтось вирішує так, як ми. Це рішення є компромісом між економічними втратами та загрозами для здоров’я населення», – зазначив парламентарій.

Крім того, Гетьманцев заявив, що як би він приймав рішення, то ввів би жорсткий карантин вже сьогодні.

«Ми гадали, що дійсно є втрати для економіки та бюджету. Але якщо ми обираємо між життям і грішми, то повинні обирати життя. Це вибір, який повинна робити будь-яка здорова нація без жодних дискусій. А гроші – потім заробимо, бо мертвим вони не потрібні», – зазначив політик.

Також, Гетьманцев прокоментував дії підприємців, які вже на цих перших вихідних перекривали дороги, вимагаючи дати їм працювати. Політик зазначив, чи є якісь підрахунки, скільки за одні вихідні чи за місяць такого режиму втратить бюджет, скільки не зароблять підприємці.

«Це важко підрахувати. Якісь заклади будуть працювати на винос, вони, може, взагалі нічого не втратять. Але якісь не будуть працювати взагалі. Ми ж, до речі, не говоримо про обмеження промисловості чи сільського господарства, а тільки про сфери торгівлі, послуг, розваг. Це значна частина ВВП і певним чином позначиться на економіці, але не вважаю, що істотно. Якби був повний локдаун, то, за нашими підрахунками, втрати б складали від 0,5 до 1 % ВВП за три тижні у цьому році. А ось в такому форматі підрахувати щось дуже важко», – пояснив нардеп.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.