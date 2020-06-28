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    Коронавірус: Італія заборонила ручну поклажу на авіарейсах

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    <p>Маленькі сумки і предмети, які можна покласти під сидіння перед собою, як і раніше дозволені</p> - Коронавірус: Італія заборонила ручну поклажу на авіарейсах

    Маленькі сумки і предмети, які можна покласти під сидіння перед собою, як і раніше дозволені

    Всі пасажири повинні будуть залишати ручну поклажу в багажному відділенні літака

    Італійська влада оголосила, що ручна поклажа заборонена на всіх національних і міжнародних рейсах.

    Про це повідомляє The Local.

    Національне управління цивільної авіації заявило, що забороняє використання полиць в салоні літака для будь-якого типу багажу.

    Маленькі сумки і предмети, які можна покласти під сидіння перед собою, як і раніше дозволені.

    Цей захід спрямований на запобігання блокування проходів і скупчення людей під час посадки або висадки пасажирів, оскільки уряд прагне обмежити ризики поширення Covid-19.

    Всі пасажири, навіть на далекомагістральних рейсах, повинні будуть залишати ручну поклажу в багажному відділенні літака. Пасажирам не потрібно буде платити додаткову плату, щоб здати свої валізи в багаж.

    Тим часом, правила соціального дистанціювання на літаках були скасовані, і пасажирам більше не потрібно сидіти окремо.

    Існують різні інші обмеження на рейси, в тому числі вимога до пасажирів носити маску для обличчя і заповнювати форму.

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