Подорожі під час пандемії. Що безпечніше: літак чи машина? пандемія

Фото: EPA-EFE

Як зменшити ризики заразитися Covid-19 у дорозі

Люди почали більше подорожувати, оскільки сидіти вдома після тривалих обмежувальних заходів несила, та й літній сезон підігріває бажанню вирватись хоч кудись. Більшість любителів подорожей наразі обмежуються короткими поїздками за кермом, водночас поступово з’являється дедалі більше можливостей для авіаперельотів.

Що ж безпечніше під час пандемії коронавірусу: літати чи переміщатися в автівці? Це залежить від поїздки, поведінки та готовності кожної людини до ризику, пише CNN.

Автотранспорт: псевдобезпека

Мандрувати машиною комфортно і безпечно, оскільки у салоні знаходяться лише кілька людей, до того ж, як правило, вони знайомі один з одним. Тож шансів, що біля вас опиниться хвора людина дещо менші у порівнянні із авіаперельотами.

Зауважимо: у літаку можуть опинитися люди з легким перебігом хвороби, адже саме безсимптомні інфіковані коронавірусом можуть потрапити на борт.

Доктор Вільям Шаффнер, фахівець з інфекційних хвороб з Медичної школи університету Вандербільта (штат Теннессі), доводить, що мандрівка на машині безпечніша за перельоти: «Пересування на власній автівці дає вам змогу самостійно добирати людей, із якими ви подорожуєте, відтак ви зберігаєте контроль над ситуацією».

На думку експерта, навіть з урахуванням вимушених зупинок для харчуванням чи заправки паливом, цей контроль значно вищий, ніж під час перельоту у лайнері, де обирати собі сусіда не доводиться, і може трапитися, що доведеться сидіти у закритому приміщенні поруч із людиною, яка нехтує носінням маски.

Але інші дослідники зауважують: тривалі подорожі автівкою видаються безпечнішими за перельоти лише на перший погляд. Адже тим, хто мандрує машиною, доведеться робити зупинки для споживання їжі, санітарних потреб, ночівлі. Під час кожної зупинки людина наражає себе на небезпеку заразитися під час можливих контактів з працівниками заправок, готелів чи кав’ярень.

Ризики під час авіаперельотів

Разом із тим, у перельотах є один великий плюс: завдяки фільтрам, встановлених на борту сучасних літаків, повітря у салоні повністю оновлюється за 2-3 хвилини. Цей фільтр свіже повітря змішує з очищеним повітрям у салоні. Зауважимо: це працює лише зі спеціальними кондиціонерами у літаках. Побутові кондиціонери, які встановлюють в офісах чи будинках працюють інакше: усе повітря з них - рециркульоване. Іншими словами, прилад охолоджує лише наявне у приміщенні повітря.

Це означає, що мікрочастинки, які виділилися у повітря під час чхання одного з пасажирів літака не зависають у повітрі надовго, адже повітря постійно очищується.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зона найвищого ризику у літаку – це два ряди попереду, ззаду або поруч із зараженою людиною. Але під час спалаху SARS 2003 року в літаку, де був заражений пасажир, 45% тих, хто захворів, сиділи далеко від нього.

Водночас під час нетривалих перельотів можуть виникнути інші проблеми. «Хоча повітря в літаках фільтрується, небезпеку може становити нехтування дотриманням санітарно-гігієнічних правил вашими сусідами-пасажирами», – коментує доктор Даніель Гріффін, фахівець з інфекційних хвороб Медичного центру Колумбійського університету. Тут варто згадати, що ідея залишати вільним середнє сидіння з трьох крісел у лайнерах заради збереження дистанції між пасажирами, яку вперше висловили британці, не знайшла підтримки у європейських авіаперевізників. У такому випадку виручка авіакомпаній одразу впала б на третину, а це завеликі фінансові втрати.

Зокрема, певний ризик мають процеси вживання їжі пасажирами, адже для того, щоб поїсти і попити, необхідно зняти маску. «Чим більше навколо людей без маски, тим вищі ризики. Так, можна відмовитися від напоїв, але тоді виникає небезпека зневоднення», – відзначив Шаффнер.

Гріффін погоджується з Шаффнером: «Коли люди їдять в літаках, вони, як правило, торкаються своїх масок, розкривають рота, можуть поперхнутися».

Правила безпеки

Розберіться у собі. Найголовніше, підкреслюють медичні експерти, перед тим, як вирушати у подорож, – зрозуміти, чи зможете ви психологічно впоратися з можливими ризиками. Наприклад ,чи не впадете у паніку від того, що людина, яка сидить поруч, почне кашляти? «Ступінь толерантності до ризику у кожної людини індивідуальна», – нагадує доктор Шаффнер. Носіть маски. Якщо ви подорожуєте автівкою з людиною, з якою не проживали до мандрівки в одному приміщенні, її потрібно одягнути. Так само, як і перед тим, як зайти до будівлі аеропорту – адже контактувати з іншими ви будете не лише у літаку, а й під час реєстраційних процедур та очікування на рейс. Однак ризики інфікуватися під час реєстраційних процедур (якщо не порушується дистанція і черги невеликі) не такі вже й значні. Девід Набарро, спеціальний радник Всесвітньої організації охорони здоров'я з коронавірусу, стверджує, що «швидкі контакти між пасажирами не є основним джерелом передачі вірусу». Британська Національна служба охорони здоров'я визначає «тісний контакт» як перебування на відстані двох метрів від зараженої людини протягом понад 15 хвилин.

І на додачу: залишатися у масці потрібно впродовж всього польоту, виключення становить хіба що вживання їжі. Маска повинна закривати і носа, і рота – інакше у ній немає сенсу.

Мийте і обробляйте руки. Перед їдою, а також щоразу після торкання до різних поверхонь. Задля власного комфорту у салоні літака протріть вологою антибактеріальною серветкою або сухою серветкою, змоченою антисептичним засобом, усі поверхні навколо себе, яких ви можете торкнутися: підлокітники, розкладний столик, а також – речі (на кшталт книжки, навушників тощо), якими плануєте користуватися під час польоту. Не чіпайте обличчя, намагайтеся не торкатися руками маски. Зведіть взаємодію з іншими людьми до мінімуму. Де можна обмежитися використанням мобільних додатків та онлайн-бронюванням, зробіть це, щоб зайвий раз не спілкуватися. Під час подорожей автівкою регулярно провітрюйте салон.

Наталія Сокирчук, «Главком»