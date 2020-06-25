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    У світі

    Грузія планує перенести відновлення регулярного авіасполучення

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    Грузинська влада очікує на рішення Євросоюзу щодо відкриття кордонів для третіх країн, а також враховує епідеміологічну ситуацію - Грузія планує перенести відновлення регулярного авіасполучення
    Грузинська влада очікує на рішення Євросоюзу щодо відкриття кордонів для третіх країн, а також враховує епідеміологічну ситуацію

    Відновлення авіасполучення може бути відтерміновано до кінця липня

    Міністр економіки Грузії Натія Турнава заявила, що відновлення регулярного авіасполучення може бути відтерміновано до кінця липня. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

    «Дуже ймовірно, що нам доведеться відтермінувати дату відновлення регулярного авіасполучення до кінця липня», - повідомила Турнава.

    Міністр заявила, що грузинська влада очікує на рішення Євросоюзу щодо відкриття кордонів для третіх країн, а також враховує епідеміологічну ситуацію.

    «Головне - це здоров'я наших громадян», - сказала урядовець.

    Міністр повідомила, що авіакомпанії продовжать виконувати чартерні авіарейси.

    Нагадаємо, Грузія з 15 червня відновилося залізничне сполучення, що було зупинене через пандемію коронавірусу.

    Як повідомлялося, українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує відновити міжнародні рейси з 1 липня польотами до Грузії та Албанії.

    За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 осіб.

    міністр Грузія авіаперевезення SkyUp влада
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