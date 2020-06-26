Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення
Україна увійшла до країні другої категорії, з якими Казахстан ще відновить авіасполучення
Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення. Про це повідомляє Служба центральних комунікацій при президентові Казахстану.
Зазначається, що уряд Казахстану розширив перелік країн, з яким буде відновлене авіасполучення.
«До країн першої категорії, що мають найбільш регульовану ситуацію щодо коронавірусу, увійшли КНР, Південна Корея, Японія, Грузія, Таїланд, Угорщина, Індія, Німеччина, Чехія і Малайзія. Для пасажирів, які перебувають з цих країн, обмежень немає», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що до другої категорії країн, де ситуація з Covid-19 перебуває на гіршому рівні, ніж у попередніх краї, увійшли Україна, Єгипет, Польща, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан і Туреччина.
До країн третьої категорії, де ситуацію з коронавірусом поки не вдається контролювати, авіарейси будуть заборонені.
До відома, Грузія планує перенести відновлення регулярного авіасполучення до кінця липня.
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує відновити міжнародні рейси з 1 липня польотами до Грузії та Албанії.
Також Ізраїль вчора, 25 червня, продовжив заборону на в'їзд для іноземців.
Як повідомлялося, польська авіакомпанія відновлює польоти за 70 напрямками: в списку Україна.