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    У світі

    Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення

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    Казахстан не поновлюватиме авіасполучення з країнами третьої категорії, де ситуація з коронавірусом поки непідконтрольна місцевій владі - Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення
    Казахстан не поновлюватиме авіасполучення з країнами третьої категорії, де ситуація з коронавірусом поки непідконтрольна місцевій владі

    Україна увійшла до країні другої категорії, з якими Казахстан ще відновить авіасполучення

    Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення. Про це повідомляє Служба центральних комунікацій при президентові Казахстану.

    Зазначається, що уряд Казахстану розширив перелік країн, з яким  буде відновлене авіасполучення.

    «До країн першої категорії, що мають найбільш регульовану ситуацію щодо коронавірусу, увійшли КНР, Південна Корея, Японія, Грузія, Таїланд, Угорщина, Індія, Німеччина, Чехія і Малайзія. Для пасажирів, які перебувають з цих країн, обмежень немає», - йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що до другої категорії країн, де ситуація з Covid-19 перебуває на гіршому рівні, ніж у попередніх краї, увійшли Україна, Єгипет, Польща, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан і Туреччина.

    До країн третьої категорії, де ситуацію з коронавірусом поки не вдається контролювати, авіарейси будуть заборонені.

    До відома, Грузія планує перенести відновлення регулярного авіасполучення до кінця липня.

    Українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує відновити міжнародні рейси з 1 липня польотами до Грузії та Албанії.

    Також Ізраїль вчора, 25 червня, продовжив заборону на в'їзд для іноземців.

    Як повідомлялося, польська авіакомпанія відновлює польоти за 70 напрямками: в списку Україна.

    Туреччина Польща Німеччина Південна Корея Японія Ізраїль Єгипет Малайзія Таїланд Казахстан Чехія Угорщина Грузія Індія авіаперевезення Таджикистан Узбекистан Україна SkyUp уряд
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