Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення



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Казахстан не поновлюватиме авіасполучення з країнами третьої категорії, де ситуація з коронавірусом поки непідконтрольна місцевій владі

Україна увійшла до країні другої категорії, з якими Казахстан ще відновить авіасполучення

Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення. Про це повідомляє Служба центральних комунікацій при президентові Казахстану.

Зазначається, що уряд Казахстану розширив перелік країн, з яким буде відновлене авіасполучення.

«До країн першої категорії, що мають найбільш регульовану ситуацію щодо коронавірусу, увійшли КНР, Південна Корея, Японія, Грузія, Таїланд, Угорщина, Індія, Німеччина, Чехія і Малайзія. Для пасажирів, які перебувають з цих країн, обмежень немає», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що до другої категорії країн, де ситуація з Covid-19 перебуває на гіршому рівні, ніж у попередніх краї, увійшли Україна, Єгипет, Польща, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан і Туреччина.

До країн третьої категорії, де ситуацію з коронавірусом поки не вдається контролювати, авіарейси будуть заборонені.

До відома, Грузія планує перенести відновлення регулярного авіасполучення до кінця липня.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує відновити міжнародні рейси з 1 липня польотами до Грузії та Албанії.

Також Ізраїль вчора, 25 червня, продовжив заборону на в'їзд для іноземців.

Як повідомлялося, польська авіакомпанія відновлює польоти за 70 напрямками: в списку Україна.