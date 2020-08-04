Коронавірус просувається на схід України: вперше у антилідери вибилась Харківщина



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МОЗ назвало регіони з найбільшим числом нових заражених коронавірусом

У Харківській області встановлено добовий антирекорд за кількістю заражених — 143 випадки

За минулу добу в Україні найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях, а також в Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Лідирує за кількістю виявлених випадків за добу Львівська область. Тут коронавірус діагностували у 146 осіб.

У Харківській області встановлено добовий антирекорд за кількістю заражених — 143 випадки.

В Івано-Франківській області коронавірус виявили у 127 осіб.

У Києві за добу зафіксували 108 нових випадків зараження.

У Херсонській і Кіровоградській області за добу не виявили жодного нового випадку зараження.

Станом на 4 серпня в Україні коронавірусів заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.