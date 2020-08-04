Коронавірус у Києві: за добу виявлено ще 108 нових випадків



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Минулої доби від коронавірусу у Києві померли три людини

Станом на ранок 4 серпня у Києві підтверджено 8662 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 108 осіб. За попередню добу збільшення складало 102 особи.

Від початку епідемії у Києві одужали 3044 людини (за добу 50), померли 138 людей (за добу 3).

У Київській області зафіксовано 3877 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 32 особи. За попередню добу збільшення складало 22 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2766 осіб (за добу 49), померли 65 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 74219 випадків Covid-19. Протягом 3 серпня зафіксовано 1061 новий випадок коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

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Нагадаємо, станом на ранок 3 серпня у Києві було підтверджено 8554 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 102 особи.

У Київській області було зафіксовано 3845 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 22 особи.

Столичний гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету «Київський політехнічний інститут імені Сікорського» після спалаху коронавірусного захворювання закрили на карантин.