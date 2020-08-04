Глава ВООЗ визнав, що коронавірус знищити неможливо



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Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав громадян носити маски, які повинні стати символом солідарності в усьому світі

Позбутися від коронавірусу назавжди неможливо, незважаючи на великі надії на ефективну вакцину

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що наразі не існує ліків, які здатні знищити коронавірус нового типу Covid-19 ліків не існує.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«На даний момент «срібної кулі» немає і, можливо, ніколи не буде», – зауважив Гебрейесус під час віртуального брифінгу з штаб-квартири ООН в Женеві (Швейцарія).

За його словами, позбутися від коронавірусу назавжди неможливо, незважаючи на великі надії на ефективну вакцину.

Гебрейесус також зазначив, що в даний момент ряд вакцин проти захворювання знаходиться на третьому етапі випробувань. Глава ВООЗ закликала всі країни неухильно дотримуватися заходів в області охорони здоров'я, громадян – носити маски, які, за словами Гебрейсеуса, повинні стати символом солідарності в усьому світі.

До слова, у ВООЗ зробили неочікувану заяву щодо передачі коронавірусу від тварин.

Як повідомлялося, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.

До відома, в Україні за добу 2 серпня на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

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За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.