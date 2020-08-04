В Україні – знову понад тисяча нових хворих на коронавірус



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У Києві за добу зафіксували 108 нових випадків зараження

Станом на 4 серпня в Україні фіксують зростання кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразились більше 1000 людей. Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Спочатку інформація була тільки з Донецької, Дніпропетровської, Вінницької, Волинської областей. Отже, спочатку повідомлялось про 118 заражених, і лише з чотирьох областей. Потім з'явилась інформація про 692 нових випадків коронавірусу. Втім, без Рівненської, Чернівецької, Харківської, Тернопільської, Хмельницьої, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської та Херсонської областей.

Після 9 ранку відомство черговий раз оновило інформацію, уже 1 061 випадків коронавірусу за добу. Інформації немає тільки з Херсонської та Кіровоградської областей.

Зазначимо, що у Києві за добу зафіксували 108 нових випадків зараження.

До відома, що днем раніше на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники. А наприкінці липня-початку серпня взагалі медики.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738