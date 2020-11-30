Коронавірус в Україні: найгірша ситуація у Києві та на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 1138 осіб за добу
За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.
Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
Найвищу добову захворюваність на коронавірус зафіксували у Києві: 1460 нових випадків.
У Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 1138 осіб за добу.
В Одеській області виявили 818 випадків інфікування.
У Запорізькій області захворювання підтвердили у 725 осіб.
У Київській області зафіксували 691 новий випадок зараження коронавірусом.
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Всього732625
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Хворіють375149
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Одужали345149
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Померли12327
Всього, за даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні за добу коронавірус діагностували у 9 946 осіб. Ще 114 пацієнтів померли, 5 771 людина одужала.