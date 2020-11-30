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    Коронавірус в Україні: найгірша ситуація у Києві та на Дніпропетровщині

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    <span>За минулу добу у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей</span> - Коронавірус в Україні: найгірша ситуація у Києві та на Дніпропетровщині
    За минулу добу у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей

    У Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 1138 осіб за добу

    За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.

    Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

    Найвищу добову захворюваність на коронавірус зафіксували у Києві: 1460 нових випадків.

    У Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 1138 осіб за добу.

    В Одеській області виявили 818 випадків інфікування.

    У Запорізькій області захворювання підтвердили у 725 осіб. 

    У Київській області зафіксували 691 новий випадок зараження коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      732625
    • Хворіють
      375149
    • Одужали
      345149
    • Померли
      12327

    Всього, за даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні за добу коронавірус діагностували у 9 946 осіб. Ще 114 пацієнтів померли, 5 771 людина одужала.

    Теги: Київ медицина Дніпропетровщина хвороби коронавірус
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