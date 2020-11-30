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    1460 за добу: Київ у лідерах за кількістю нових хворих на коронавірус

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    У столиці зростає захворюваність на коронавірус - 1460 за добу: Київ у лідерах за кількістю нових хворих на коронавірус
    У столиці зростає захворюваність на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби від коронавірусу у Києві померли 13 людей

    За минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 22843 особи (за добу 88), померли 1292 особи (за добу 13).

    У Київській області зафіксовано 37687 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 691 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 783 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 12694 особи (за добу 48), померли 678 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 732625 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 листопада зафіксовано 9946 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 29 листопада у Києві було підтверджено 69018 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1740 осіб.  

    У Київській області було зафіксовано 36996 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 783 нових хворих.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 28 листопада – у 1740 людей.  

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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