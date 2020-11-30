Різкий спад: за добу в Україні виявили менше 10 тисяч нових хворих на коронавірус

29 листопада на коронавірус захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників

Вперше за два тижні кількість нових заражень не перевищила 10 тисяч

За минулу добу, 29 листопада, в Україні зафіксовано різкий спад захворювання на коронавірус. Як повідомляє очільник МОЗ Максим Степанов – вчора хворобу виявили у 9 946 українців. Зазначимо, що за позаминулу добу, 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.

Також глава МОЗ повідомив, що за вчорашній день на коронавірус захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 161 особу. Померли 114 хворих, одужало – 5 771 особа.

Здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 732 625 осіб;

одужало – 345 149 осіб;

летальних випадків – 12 327;

проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 70 478 випадків;

Вінницька область – 17 405 випадків;

Волинська область – 24 135 випадків;

Дніпропетровська область – 38 789 випадків;

Донецька область – 22 807 випадків;

Житомирська область – 29 911 випадків;

Закарпатська область – 23 193 випадки;

Запорізька область – 30 875 випадків;

Івано-Франківська область – 36 434 випадки;

Київська область – 37 687 випадків;

Кіровоградська область – 5 286 випадків;

Луганська область – 6 274 випадки;

Львівська область – 46 078 випадків;

Миколаївська область – 18 535 випадків;

Одеська область – 44 949 випадків;

Полтавська область – 22 055 випадків;

Рівненська область – 30 956 випадків;

Сумська область – 28 831 випадок;

Тернопільська область – 27 849 випадків;

Харківська область – 55 341 випадок;

Херсонська область – 10 149 випадків;

Хмельницька область – 29 577 випадків;

Черкаська область – 22 924 випадки;

Чернівецька область – 33 732 випадки;

Чернігівська область – 18 375 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До слова, напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов виявив порушення під час перевірки без попередження Житомирської обласної лікарні імені О.Ф. Гербачевського.

У неділю стало відомо, що Максим Степанов перевірить всі українські лікарні через смерть пацієнтів у Жовкві.

Також Банкова відреагувала на трагедію у Жовківській реанімації

Як повідомлялося раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. За попередніми висновками, причиною смерті стала дихальна недостатність.