Разумков одужав від коронавірусу і вийшов на роботу

Спікер парламенту про хворобу повідомив 11 листопада

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусу – ПЛР-тест показав негативний результат. Про це він повідомив у своєму Facebook.

«Нарешті знову звичний робочий графік. Ще раз усім дякую за щиру підтримку», – зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на суботу, 28 листопада, велику нараду, під час якої обговорювали ключові питання, які розглядатиме парламент у грудні. Разумков провів її онлайн. Отже, наступні три тижні у Верховній Раді можуть бути сесійні. Також на зустрічі обговорювалося питання запровадження локдауну. Щодо бюджету, то його прийматимуть або на позачерговому засіданні Ради, або на черговому. Також на нараді обговорювався законопроєкт про ФОП.

За день до цього хворий на коронавірус Разумков дав про себе вісточку. Він повідомив, що почувається значно краще, але результат тесту досі «позитивний». Як відомо, коронавірус у спікера парламенту Дмитра Разумкова виявили 11 листопада.

Позаминулого тижня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що близько 75 народних депутатів хворіють на новий коронавірус Covid-19.

Раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.



