МОЗ обговорив з AstraZeneca терміни поставки вакцини від коронавірусу

Вакцина AstraZeneca була розроблена на початку 2020 року

МОЗ обговорив логістику і терміни поставки вакцин проти Covid–19 в Україну

Компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину від коронавірусу, готова співпрацювати з Україною.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

За його словами, сторони вже обговорили питання логістики і терміни поставки вакцини від коронавірусу в Україні.

«Протягом кількох місяців МОЗ налагоджує активну і ефективну комунікацію з головним офісом компанії AstraZeneca. Сьогодні ми вже обговорили логістику і терміни поставки вакцин проти Covid–19 в Україну. Наша держава повністю готова до прийому вакцин, у нас повністю розроблений план вакцинації населення», – заявив він.

У свою чергу ван Гелдер заявив про готовність до активної співпраці з Україною.

«Зараз ми будемо обробляти варіанти поставки вакцин в Україну в найближчі терміни», – зазначив він.

Вакцина AstraZeneca була розроблена на початку 2020 року. Вперше її протестували на добровольці в квітні, після чого почалися масштабні клінічні випробування, в яких брали участь тисячі людей.

Як зазначає ВВС, AstraZeneca дешевша і легша в виробництві, що дозволить значно збільшити кількість вакцинацій.

Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.