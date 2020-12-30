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    МОЗ обговорив з AstraZeneca терміни поставки вакцини від коронавірусу

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    Вакцина AstraZeneca була розроблена на початку 2020 року - МОЗ обговорив з AstraZeneca терміни поставки вакцини від коронавірусу
    Вакцина AstraZeneca була розроблена на початку 2020 року

    МОЗ обговорив логістику і терміни поставки вакцин проти Covid–19 в Україну

    Компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину від коронавірусу, готова співпрацювати з Україною.

    Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

    За його словами, сторони вже обговорили питання логістики і терміни поставки вакцини від коронавірусу в Україні.

    «Протягом кількох місяців МОЗ налагоджує активну і ефективну комунікацію з головним офісом компанії AstraZeneca. Сьогодні ми вже обговорили логістику і терміни поставки вакцин проти Covid–19 в Україну. Наша держава повністю готова до прийому вакцин, у нас повністю розроблений план вакцинації населення», – заявив він.

    У свою чергу ван Гелдер заявив про готовність до активної співпраці з Україною.

    «Зараз ми будемо обробляти варіанти поставки вакцин в Україну в найближчі терміни», – зазначив він.

    Вакцина AstraZeneca була розроблена на початку 2020 року. Вперше її протестували на добровольці в квітні, після чого почалися масштабні клінічні випробування, в яких брали участь тисячі людей.

    Як зазначає ВВС, AstraZeneca дешевша і легша в виробництві, що дозволить значно збільшити кількість вакцинацій.

    Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

    Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.

    Теги: держава Максим Степанов щеплення вакцинація населення коронавірус
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