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    У світі

    Китай схвалив вихід на ринок вакцини Sinopharm від коронавірусу

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    Вакцина Sinopharm вже використовується в Китаї в рамках програми екстреної вакцинації - Китай схвалив вихід на ринок вакцини Sinopharm від коронавірусу
    Вакцина Sinopharm вже використовується в Китаї в рамках програми екстреної вакцинації

    Китайська вакцина показала ефективність на рівні 79%.

    Державне управління з лікарських засобів Китаю схвалив інактивовану вакцину від коронавірусу, яку розробила China National Biotec Group (CNBG) (підрозділ Sinopharm), для широкого використання.

    Про це повідомляє Xinhua.

    У повідомленні говориться, що в майбутньому необхідно буде постійно спостерігати за ефективністю і довговічністю захисного механізму, створюваного вакциною.

    Проте, до цього компанія повідомляла, що її препарат показав ефективність на рівні 79,3% за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань. Результати досліджень відповідали стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), заявляла компанія.

    Вакцина Sinopharm проходить клінічні випробування в декількох країнах, крім Китаю, включаючи ОАЕ, Бахрейн, Йорданію, Перу і Аргентину. У Бахрейні і ОАЕ влада вже схвалила використання препарату, причому в ОАЕ повідомили про ефективність вакцини на рівні 86%.

    Вакцина Sinopharm також вже використовується в Китаї в рамках програми екстреної вакцинації, яка стартувала в КНР в липні. Як пише Associated Press (АР), понад 1 млн медпрацівників та інших груп населення вже зробили щеплення вакциною Sinopharm і препаратом іншого розробника, Sinovac.

    У КНР як мінімум п'ять виробників створюють вакцини для боротьби з коронавірусом.

    Як повідомлялося, Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

    Хоча повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.

    Теги: Китай ОАЕ хвороби щеплення вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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