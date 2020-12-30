Коронавірус в Україні: за минулу добу хворобу виявили у майже 8 тисяч людей
Вчора від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти
В Україні за минулу добу 29 грудня зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано. Це майже на тисячу більше. ніж було виявлено днем рааніше, за позаминулу добу. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
До лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 925 осіб. Також вчора від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти.
Одужало протягом минулої доби 16 355 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 045 348 осіб;
- одужало – 698 190 осіб;
- летальних випадків – 18 324;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 110 139 випадків;
Вінницька область – 22 242 випадки;
Волинська область – 32 735 випадків;
Дніпропетровська область – 58 094 випадки;
Донецька область – 35 905 випадків;
Житомирська область – 38 720 випадків;
Закарпатська область – 28 065 випадків;
Запорізька область – 53 428 випадків;
Івано-Франківська область – 43 072 випадки;
Київська область – 58 535 випадків;
Кіровоградська область – 8 345 випадків;
Луганська область – 10 218 випадків;
Львівська область – 60 923 випадки;
Миколаївська область – 30 500 випадків;
Одеська область – 70 592 випадки;
Полтавська область – 35 788 випадків;
Рівненська область – 40 672 випадки;
Сумська область – 40 305 випадків;
Тернопільська область – 33 789 випадків;
Харківська область – 68 807 випадків;
Херсонська область – 17 497 випадків;
Хмельницька область – 38 833 випадки;
Черкаська область – 38 696 випадків;
Чернівецька область – 39 815 випадків;
Чернігівська область – 29 633 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що за добу, 28 грудня, в Україні було зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081, проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.