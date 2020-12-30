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    Коронавірус в Україні: за минулу добу хворобу виявили у майже 8 тисяч людей

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    До лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 925 осіб - Коронавірус в Україні: за минулу добу хворобу виявили у майже 8 тисяч людей
    До лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 925 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Вчора від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти

    В Україні за минулу добу 29 грудня зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано. Це майже на тисячу більше. ніж було виявлено днем рааніше, за позаминулу добу. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. 

    До лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 925 осіб. Також вчора від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти.

    Одужало протягом минулої доби 16 355 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 045 348 осіб;
    • одужало – 698 190 осіб;
    • летальних випадків – 18 324;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 110 139 випадків;

    Вінницька область – 22 242 випадки;

    Волинська область – 32 735 випадків;

    Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

    Донецька область – 35 905 випадків;

    Житомирська область – 38 720 випадків;

    Закарпатська область – 28 065 випадків;

    Запорізька область – 53 428 випадків;

    Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

    Київська область – 58 535 випадків;

    Кіровоградська область – 8 345 випадків;

    Луганська область – 10 218 випадків;

    Львівська область – 60 923 випадки;

    Миколаївська область – 30 500 випадків;

    Одеська область – 70 592 випадки;

    Полтавська область – 35 788 випадків;

    Рівненська область – 40 672 випадки;

    Сумська область – 40 305 випадків;

    Тернопільська область – 33 789 випадків;

    Харківська область – 68 807 випадків;

    Херсонська область – 17 497 випадків;

    Хмельницька область – 38 833 випадки;

    Черкаська область – 38 696 випадків;

    Чернівецька область – 39 815 випадків;

    Чернігівська область – 29 633 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, що за добу, 28 грудня, в Україні було зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081, проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.


    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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