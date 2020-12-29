Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими

У лютому буде поставлено 150-200 тисяч доз – міністр

Україна сподівається в лютому отримати перші 150-200 тисяч доз вакцин від Covid-19 і розпочати масштабну вакцинацію серед медиків і військовослужбовців, що перебувають у зоні ООС. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми в завершальній стадії переговорів з виробниками вакцин. Сподіваюся, що найближчими днями-тижнями ми підпишемо договори. Ми розраховуємо, що реально з тих переговорів, які ведемо, ми в лютому зможемо поставити вакцини і розпочати масштабну вакцинацію», ─ зазначив міністр.

За словами Степанова, йдеться не про 5-6 тисяч доз. «Ми виходили з того, що в лютому буде поставлено 150-200 тисяч доз», ─ наголосив посадовець.

Степанов зазначив, що перші поставки вакцини буде використано для вакцинації медиків, які працюють із пацієнтами хворими на коронавірус, а також для військовослужбовців, що беруть участь в ООС.

Він також нагадав, що у рамках ініціативи COVAX у березні в Україну буде поставлено 8 млн доз вакцин, перший транш очікується обсягом 1,2 млн доз.

Як повідомлялося, Україна створить «холодильники» для зберігання Covid-вакцин.

Нагадаємо, керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

В Україні за добу, 28 грудня, зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081, проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.



