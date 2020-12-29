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    Коронавірус в Україні: за добу хворобу виявили у майже 7 тисяч людей

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    Вчора було зроблено&nbsp;43 585 тестів на коронавірус - Коронавірус в Україні: за добу хворобу виявили у майже 7 тисяч людей
    Вчора було зроблено 43 585 тестів на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Понад 16 тисяч пацієнтів вчора видужали

    За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1 298 осіб.

    Померли вчора від ускладнень хвороби 232 людини. Одужало – 16 106 пацієнтів.

    Здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620). Зазначимо, що за позаминулу добу було зроблено значно менше тестувань - всього понад 15 тисяч. 

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 037 362 особи;
    • одужало – 681 835 осіб;
    • летальних випадків – 18 081;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 109 008 випадків;
    • Вінницька область – 22 078 випадків;
    • Волинська область – 32 626 випадків;
    • Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
    • Донецька область – 35 562 випадки;
    • Житомирська область – 38 554 випадки;
    • Закарпатська область – 27 974 випадки;
    • Запорізька область – 52 689 випадків;
    • Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
    • Київська область – 57 912 випадків;
    • Кіровоградська область – 8 248 випадків;
    • Луганська область – 10 054 випадки;
    • Львівська область – 60 560 випадків;
    • Миколаївська область – 30 300 випадків;
    • Одеська область – 69 863 випадки;
    • Полтавська область – 35 487 випадків;
    • Рівненська область – 40 459 випадків;
    • Сумська область – 40 170 випадків;
    • Тернопільська область – 33 622 випадки;
    • Харківська область – 68 395 випадків;
    • Херсонська область – 17 327 випадків;
    • Хмельницька область – 38 471 випадок;
    • Черкаська область – 38 302 випадки;
    • Чернівецька область – 39 662 випадки;
    • Чернігівська область – 29 458 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, що в Україні за позаминулу добу 27 грудня виявили 4385 нових випадків зараження, це найменший показник за останні два місяці. Зазначимо, востаннє такі низькі показники щодо нових хворих фіксувалися в Україні ще на початку жовтня.

     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Максим Степанов хвороби коронавірус
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