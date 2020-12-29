Коронавірус в Україні: за добу хворобу виявили у майже 7 тисяч людей
Понад 16 тисяч пацієнтів вчора видужали
За минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1 298 осіб.
Померли вчора від ускладнень хвороби 232 людини. Одужало – 16 106 пацієнтів.
Здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620). Зазначимо, що за позаминулу добу було зроблено значно менше тестувань - всього понад 15 тисяч.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 037 362 особи;
- одужало – 681 835 осіб;
- летальних випадків – 18 081;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 109 008 випадків;
- Вінницька область – 22 078 випадків;
- Волинська область – 32 626 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
- Донецька область – 35 562 випадки;
- Житомирська область – 38 554 випадки;
- Закарпатська область – 27 974 випадки;
- Запорізька область – 52 689 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
- Київська область – 57 912 випадків;
- Кіровоградська область – 8 248 випадків;
- Луганська область – 10 054 випадки;
- Львівська область – 60 560 випадків;
- Миколаївська область – 30 300 випадків;
- Одеська область – 69 863 випадки;
- Полтавська область – 35 487 випадків;
- Рівненська область – 40 459 випадків;
- Сумська область – 40 170 випадків;
- Тернопільська область – 33 622 випадки;
- Харківська область – 68 395 випадків;
- Херсонська область – 17 327 випадків;
- Хмельницька область – 38 471 випадок;
- Черкаська область – 38 302 випадки;
- Чернівецька область – 39 662 випадки;
- Чернігівська область – 29 458 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що в Україні за позаминулу добу 27 грудня виявили 4385 нових випадків зараження, це найменший показник за останні два місяці. Зазначимо, востаннє такі низькі показники щодо нових хворих фіксувалися в Україні ще на початку жовтня.