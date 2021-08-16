Коронавірусна статистика: найбільше нових заражень в Києві та на Одещині
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За добу 15 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 10). Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 433 особи;
- летальних випадків – 14;
- одужало – 248 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 10 238 осіб,
- методом ІФА – 1 551 особа,
- експрес-тестами – 7 282 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 266 329 осіб;
- одужало – 2 197 075 осіб;
- летальних випадків – 53 269;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.
Варто додати, що українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.
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