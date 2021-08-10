Чи можна міксувати вакцини і чи потрібна третя доза? Топ-10 новин про щеплення від Covid-19

Вакцина CoronaVac, яка не користується популярністю в Українців, на 100% ефективна проти тяжких випадків. Такі результати нового масштабного дослідження

Дослідники з усього світу продовжують вивчати ефективність та побічні ефекти Covid-вакцин

Чи ефективні щеплення від Covid-19? Чи можна вакцинувати дітей та жінок, які годують новонароджених? Які ризики від побічних ефектів та чи можна щеплюватися різними вакцинами? «Главком» зібрав усі найважливіші останні новини зі світу науки, які стосуються вакцин проти коронавірусу.

Вакцина Johnson and Johnson’s: виявлено рідкісний побічний ефект

Зі Сполучених Штатів надходять повідомлення про побічний ефект від застосування векторної вакцини Johnson and Johnson’s: рідкісний синдромом Гієна-Барре – аутоімунний розлад. Про це пише Pharmaceutical Technology.

Попри те, що зв’язок із виникненням такого побічного ефекту із застосуванням Johnson and Johnson’s остаточно не підтверджений, Американська адміністрація з контролю за харчовими продуктами (FDA) та лікарськими засобами вже оновила інструкцію щодо застосування вакцини і відобразила можливість виникнення цього побічного ефекту протягом 42 днів після щеплення. До слова, аналогічний побічний ефект прописаний і в інструкціях до вакцин проти грипу та оперізуючого лишаю. Подібних побічних ефектів Європейське агентство з лікарських засобів не виявило у вакцин Moderna та Pfizer/BioNTech.

Станом на 30 червня до Адміністрації надійшло 100 попередніх повідомлень про із 12,8 млн введених доз вакцини Johnson and Johnson’s та один підтверджений летальний випадок.

Синдром Гієна-Барре – не єдиний побічний ефект від препарату Johnson and Johnson’s. Також повідомлялось про кілька випадків рідкісних тромбозів (згустки крові з низьким вмістом тромбоцитів) з побічними ефектами синдрому тромбоцитопенії після використання цієї вакцини. Тромбози траплялися у жінок віком до 50 років. Попри ці рідкісні побічні ефекти, потенційна користь від вакцини проти коронавірусу Johnson and Johnson’s перевищує ризики.

Синдром Гієна-Барре – рідкісний аутоімунний неврологічний розлад, при якому імунна система атакує периферичну нервову систему. Появу синдрому часто викликають такі захворювання, як грип, інфекція Campylobacter jejuni (капілобактерія), пневмонія мікоплазми, цитомегаловірусна інфекція або інфекція вірусу Епштейна-Барра. Клінічна картина хвороби дуже мінлива, що спричиняє труднощі з діагностикою. Пацієнти прогресують у слабкості, приблизно 25% потребують штучної вентиляції легень, 20% не можуть самостійно ходити після шести місяців хвороби і 2–5% помирають. Близько 3–5% пацієнтів виявляють рецидив.

Moderna за рік щеплюватиме маленьких дітей?

Виробник мРНК-вакцин Moderna збирається проводити клінічне випробування застосування вакцини для дітей. Зокрема, Moderna збирається перевірити безпеку та ефективність вакцини проти Covid-19 у 6 тис. здорових дітей віком від шести місяців до 12 років.

Попередньо заплановано, що дослідження триватиме до середини 2023 року. Проводитиметься воно окремо у трьох вікових групах: спершу від шести до 12 років, потім – від двох до шести років і, нарешті, немовлят від шести місяців до двох років. Дослідження буде перевіряти безпеку вакцини проти коронавірусу, а також реактогенність – тенденцію викликати загальні несприятливі наслідки, такі як лихоманка або біль у руці. До випробувань Moderna залучить учасників у США та Канаді та/або Австралії.

Як відомо, у США вже практикують щеплення дітей від Covid-19, проте лише віком від 12 років і лише вакциною Pfizer/BioNtech. Проте Pfizer вже розпочала клінічні випробування вакцини проти коронавірусу у дітей віком від шести місяців.

Матрична РНК-вакцина або мРНК-вакцина – вакцина, яка діє за таким механізмом: в організм людини вводять молекули мРНК, у яких закодований той самий білок збудника хвороби, проти якого треба виробити імунітет. Після цього в організмі синтезується чужорідний білок і виробляється імунітет.

Векторна технологія передбачає інший механізм: діє на основі дуже поширеного, ослабленого аденовірусу шимпанзе із додаванням до його структури генома вірусу SARS-CoV-2. При введенні вакцини відбувається стимулювання імунної системи до продукування антитіл для атаки на коронавірусну інфекцію.

В Україні дозволили вакцинувати підлітків

В Україні дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech), відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики затвердило Міністерство охорони здоров’я своїм наказом від 17 липня, передає пресслужба МОЗ.

Зокрема, щеплення рекомендують проводити в разі, якщо дитина:

має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на Covid-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

є учасником міжнародних спортивних змагань, інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19;

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty (Pfizer) та має документи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Діти 16-ти років вже можуть звернутися по щеплення самостійно. Фото iStock.com

Практика міксування вакцин поширюється

Змішане застосування вакцин Covaxin (індійський препарат на основі інактивованого вірусу, у країнах ЄС не використовується) та Covishield (AstraZeneca індійського виробництва, вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації) показав кращі результати у формуванні імунітету проти вірусу, ніж під час застосування повного курсу кожної з них. Про це йдеться у результатах дослідження Індійської ради медичних досліджень (ICMR).

Дослідження проводилось у травні-червні цього року в штаті Уттар-Прадеш. За даними науковців, імунізація комбінацією вакцини на основі аденовірусної векторної платформи з інактивованою цільною вірусною вакциною була не тільки безпечною, але й дала кращий імунітет проти варіантів штамів SARS-CoV-2.

«Такі змішані схеми також допоможуть подолати труднощі, пов'язані з нестачею певних вакцин», – зазначають науковці.

У Всесвітній організації охорони здоров’я скептично ставляться до міксування вакцин. У липні науковий співробітник ВООЗ Сум'я Свамінатан порадила не поєднувати вакцини від Covid-19 від різних виробників, назвавши це «небезпечною тенденцією», оскільки даних мало.

«Є загроза виникнення хаотичної ситуації у країнах, якщо громадяни почнуть самі вирішувати, коли і хто буде приймати другу, та, за необхідності, наступні дози», – сказала Сум’я Свамінатан.

Сум’я Свамінатан не радить поєднувати вакцини від Covid-19 від різних виробників. Фото Reuters

Як відомо, у липні Національний консультативний комітет з імунізації (NACI) Канади дозволив громадянам країни у деяких випадках поєднувати щеплення препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Moderna. Зокрема, якщо людина зробила перше щеплення мРНК-вакциною (Pfizer/BioNTech чи Moderna), експерти рекомендують використовувати той самий препарат і для другого. Але якщо він недоступний, можна використати іншу мРНК-вакцину, враховуючи першу дозу.

Якщо ж перше щеплення зробили препаратом від фармкомпанії AstraZeneca, яка випускає так звану «векторну» вакцину, друге щеплення також можна буде зробити мРНК-вакциною. Головна санітарна лікарка Канади Тереза Там сказала, що рішення поєднувати мРНК-вакцини не є «нічим новим». Каже, той самий принцип застосовувався до різних типів вакцин у минулому, включаючи щеплення проти гепатиту А.

У кого найшвидше виробляються антитіла

Дві дози вакцини мРНК у осіб, які не хворіли на коронавірус і отримали дві дози вакцини, забезпечують таку ж імунну відповідь, як у осіб, які раніше перехворіли та отримали щеплення однією дозою. Такого висновку дійшли вчені з американського Медичного коледжу Корнел (Нью-Йорк).

Результати показали, що особи, які раніше перехворілі і були вакциновані одним уколом, виявляли швидку реакцію антитіл протягом кількох днів після щеплення. Рівень антитіл у них зберігався до шести місяців після вакцинації. Вони досягли максимального рівня після першої дози вакцини і залишалися на цьому рівні до шести місяців після вакцинації.

З цього вчені роблять висновок, що для осіб, які перехворіли на коронавірусну інфекцію впродовж останніх шести місяців, може бути достатньо однієї дози мРНК вакцини замість двох, які становлять повний курс.

Суто жіночий поствакцинальний симптом

Деякі жінки констатують зміни в менструальному циклі після вакцинації проти Covid-19. Йдеться про вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna та Johnson and Johnson’s.

Багато дослідників та гінекологів стверджують, що причинно-наслідковий зв'язок між вакцинами та змінами, про які повідомляється, не встановлений. Кейт Кленсі, еколог репродуктивної системи людини і доцент антропології в Університеті Іллінойсу Урбана-Шампейн, а також біологічний антрополог Кетрін Лі з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі розпочали ретельний збір даних.

Два дослідники на сьогодні зібрали вже понад 140 тис. повідомлень від жінок, які стверджують, що спостерігали зміну циклів після вакцинації. Лі та Кленсі офіційно документують ці випадки у відкритому дослідженні.

Управління з продовольства і медикаментів США не отримало жодних даних про те, що вакцини Pfizer/BioNtech, Moderna та Johnson and Johnson’s викликають порушення менструального циклу – не кажучи вже про проблеми зі здоров'ям, пов'язані з менструацією або фертильністю. Натомість дослідники з Американського коледжу акушерів та гінекологів стверджують, що їм відомо про ці повідомлення, але вакцинацію все одно рекомендують. В Управлінні стверджують, що немає підстав призначати вакцинацію, орієнтуючись на день циклу.

Вакцини проти Covid-19 скоро випускатимуть у формі пігулок та порошків

Шведська вчена-хімік Інгемо Андерссон разом зі своєю командою займається розробкою препаратів для вакцинації у формі інгаляторних спреїв та пігулок. Основна мета Андрессон – розробка такої форми, яка б могла давати можливість вакцинуватися людям, які з тих чи інших причин не можуть виходити з дому. потенційно розробка обіцяє бути успішною.

Йохан Ваборг, генеральний директор фірми Iconovo, спеціалізується на виробництві інгаляторів для пацієнтів з астмою, констатує, що така форма біопрепарату для вакцинації дуже дешевою для виробництва.

Компанія Iconovo співпрацює зі стартапом із імунологічних досліджень у Стокгольмі (ISR), який розробив суху порошкову вакцину проти Covid-19. Він використовує білки вірусу Covid-19 (на відміну від Pfizer, Moderna та Astra Zeneca, які використовують РНК або ДНК, що кодують ці білки), і може витримувати температуру до 40 °C. Ці умови зберігання значно легше забезпечити на відміну від решти вакцин, рекомендованих ВООЗ, які маєть форму рідини для ін'єкції.

Засновник ISR Ола Вінкіст, професор імунології Каролінського інституту, одного з провідних медичних університетів Швеції: констатує, що порошкова форма значно зручніша одразу з кількох причин. По-перше, для її транспортування не потрібно створювати «холодовий ланцюг» та специфічні умови подальшого зберігання. По-друге, для її застосування не потрібна допомога медпрацівника.

Інгемо Андерссон з новою розробкою: препаратом для вакцинації у формі інгаляції. Фото ВВС

Можна щеплювати вагітних та жінок, які годують

Слідів мРНК-вакцини проти Covid-19 не виявлено у грудному молоці щеплених жінок. Відповідно, мРНК-вакцини (Pfizer/BioNtech та Moderna) не передаються немовляті. Про це свідчать результати невеликого дослідження вчених Каліфорнійського Університету, які проаналізували склад грудного молока семи жінок, які напередодні отримали щеплення від коронавірусу мРНК-вакцинами.

Всесвітня організація охорони здоров’я давно рекомендує вакцинувати у період грудного вигодовування, однак Академія медицини грудного вигодовування (США) заявила, що все-таки існує невеликий ризик потрапляння наночастинок вакцини у тканини молочної залози або їх перенесення в молоко, що теоретично може вплинути на імунітет немовлят.

«Результати посилюють поточні рекомендації щодо того, що мРНК-вакцини безпечні у період лактації, і що особи які отримують вакцину проти Covid-19, не повинні припиняти грудне вигодовування», – коментує авторка дослідження Стефані Гау, доктор медичних наук Каліфорнійського університету.

Дослідження проводилося з грудня 2020 року по лютий 2021 року. Середній вік матерів становив 37,8 років, а їхніх дітей – від одного місяця до трьох років. Зразки молока збирали до вакцинації та в різний час впродовж 48 годин після вакцинації.

Автори відзначили, що дослідження обмежувалося невеликим розміром вибірки, і зауважили, що для кращої оцінки впливу вакцин на грудне молоко потрібні додаткові клінічні дані.

Вакцина Pfizer/BioNTech: третє щеплення необхідне

Третя доза вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech допомагає значно збільшити кількість антитіл проти коронавірусу, повідомляє Pfizer.

Дослідження серед людей у віці 18-55 років свідчать, що після третього уколу організм виробляє приблизно вп'ятеро більше антитіл, аніж після другого. Серед старшого покоління результати виявилися ще більш вражаючими: після третьої дози вакцини у людей з вікової групи 65-85 років виявили в 11 разів більше антитіл, ніж після другої.

У дослідженні враховувалася ефективність вакцини від Pfizer/BioNTech проти «оригінального» штаму вірусу і «бета»-мутації, вперше виявленої в Південній Африці. Вакцина досить ефективна і проти інших штамів, зокрема «дельти». Разом із тим, дані дослідження досі не пройшли рецензування і не були опубліковані в наукових виданнях.

Вакцина CoronaVac, від якої відмовлялися українці, має понад 83% ефективності

У Туреччині провели третю фазу випробування китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac, проміжні результати засвідчили ефективність препарату на рівні 83,5% після введення двох доз. Про це йдеться у статті наукового журналу The Lancet.

У третій фазі випробувань брало участь понад 10 тис. волонтерів віком від 18 до 59 років. Приблизно 6650 із них ввели дві дози вакцини з інтервалом 14 днів, а 3568 ввели плацебо в період із 15 вересня 2020 року до 5 січня 2021 року.

Дослідження засвідчило, що вакцина на 100% ефективна проти тяжких випадків. Більшість побічних ефектів вакцини була помірною і з'являлася протягом семи днів після ін'єкції.

«Госпіталізацій не було зареєстровано в жодного з учасників вакцинованої групи, що дає показник 100% ефективності вакцини для запобігання госпіталізаціям», – ідеться в резюме дослідження.

Наталія Сокирчук, «Главком»