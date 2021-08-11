  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За прогнозами експертів&nbsp;наступного тижня медики будуть фіксувати щонайменше 1300 нових хворих за добу - Українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19
    За прогнозами експертів наступного тижня медики будуть фіксувати щонайменше 1300 нових хворих за добу
    Фото з відкритих джерел

    Академіки НАН озвучили прогноз щодо поширення коронавірусу до кінця літа

    Середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати у найближчі тижні. Наступного тижня будуть фіксувати майже по 1300 випадків за добу. Про це повідомляє Національна академія наук України.

    Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

    • 1008 - протягом тижня 11–17 серпня
    • 1285 - протягом тижня 18–24 серпня

    За даними вчених, зараз середня кількість нових випадків хвороби збільшилася до 839 осіб на день. За два тижні цей показник зріс на 44%.

    Зазначимо, що за минулу добу в Україні діагностовано коронавірус у 1122 осіб. Днем раніше було виявлено менше 800 нових ковід-хворих.

    До слова, вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді.

    Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

    На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.

    У Моршині, де дві третини населення щепили вакциною CoronaVac, другий місяць поспіль не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.

    Читайте також матеріал: Чи можна міксувати вакцини і чи потрібна третя доза? 10 важливих новин про щеплення

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина наука хвороби щеплення вакцинація НАНУ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19