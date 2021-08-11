Українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19

За прогнозами експертів наступного тижня медики будуть фіксувати щонайменше 1300 нових хворих за добу

Академіки НАН озвучили прогноз щодо поширення коронавірусу до кінця літа

Середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати у найближчі тижні. Наступного тижня будуть фіксувати майже по 1300 випадків за добу. Про це повідомляє Національна академія наук України.

Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

1008 - протягом тижня 11–17 серпня

1285 - протягом тижня 18–24 серпня

За даними вчених, зараз середня кількість нових випадків хвороби збільшилася до 839 осіб на день. За два тижні цей показник зріс на 44%.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні діагностовано коронавірус у 1122 осіб. Днем раніше було виявлено менше 800 нових ковід-хворих.

До слова, вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді.

Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.

У Моршині, де дві третини населення щепили вакциною CoronaVac, другий місяць поспіль не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.

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