Українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19
Академіки НАН озвучили прогноз щодо поширення коронавірусу до кінця літа
Середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати у найближчі тижні. Наступного тижня будуть фіксувати майже по 1300 випадків за добу. Про це повідомляє Національна академія наук України.
Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:
- 1008 - протягом тижня 11–17 серпня
- 1285 - протягом тижня 18–24 серпня
За даними вчених, зараз середня кількість нових випадків хвороби збільшилася до 839 осіб на день. За два тижні цей показник зріс на 44%.
Зазначимо, що за минулу добу в Україні діагностовано коронавірус у 1122 осіб. Днем раніше було виявлено менше 800 нових ковід-хворих.
До слова, вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді.
Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.
На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.
У Моршині, де дві третини населення щепили вакциною CoronaVac, другий місяць поспіль не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.