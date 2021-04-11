  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Коронавірусний марафон» завершився у Чехії: країна виходить із режиму надзвичайної ситуації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Попри зняття карантину, епідемічна ситуація в Чехії виглядає тривожною - «Коронавірусний марафон» завершився у Чехії: країна виходить із режиму надзвичайної ситуації

    Попри зняття карантину, епідемічна ситуація в Чехії виглядає тривожною

    Фото з відкритих джерел

    Загалом карантинні обмеження у країні тривали 188 днів

    У понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчується режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів. Як повідомляє УНН, завтра у цій країні поновляться заняття в початкових школах, а в дитячі сади повернуться вихованці старших груп. У дитячих дошкільних і навчальних закладах двічі на тиждень проводитимуться тести на коронавірус. Поступове повернення всіх учнів у класи очікується до кінця поточного навчального року, якщо епідемічна ситуація в країні не погіршиться.

    З понеділка в Чехії відновлять роботу ринки сільгосппродукції, пральні, хімчистки, магазини запчастин до автомобілів і побутової техніки, канцтоварів, дитячого одягу і взуття. У республіці поки залишаються відкритими лише аптеки і магазини, які торгують товарами першої необхідності. При дотриманні суворих заходів санітарно-епідеміологічної безпеки бібліотеки зможуть прийняти перших читачів, виходячи з розрахунку одна людина на 15 кв. м приміщення. Для відвідувачів відкриють двері зоопарки та ботанічні сади, криті павільйони яких поки залишаться закритими. Буде можливий огляд вольєрів і експозицій під відкритим небом. Автошколам буде дозволено приступити до проведення занять та іспитів на отримання водійських прав.

    Надзвичайний режим, в умовах якого Чехія жила також минулорічної весни під час першої хвилі пандемії, забезпечив владі можливість оперативного прийняття в республіці жорстких заходів, включаючи комендантську годину з 21:00 до 05:00 і заборону пересування жителів між адміністративними районами країни. Ці соціальні обмеження, які заподіяли громадянам найбільш значні незручності, перестануть діяти зі скасуванням режиму надзвичайного стану.

    Тим часом епідемічна ситуація в Чехії залишається однією з найбільш складних в Європі. У Чехії, населення якої налічує 10,702 млн громадян, з початку пандемії коронавірусом заразилися 1 580 189 жителів, з них вилікувалися 1 449 052. Від ускладнень після захворювання, що викликається вірусом, у республіці померли 27 808 осіб.

    Нагадаємо, що на початку квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш звільнив главу міністерства охорони здоров'я країни Яна Блатни через відмову від закупівлі російської вакцини. Аренбергер став четвертим міністром охорони здоров'я Чехії за час пандемії коронавірусу.

    Читайте також:

    Теги: ЄС Чехія карантин населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies