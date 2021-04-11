«Коронавірусний марафон» завершився у Чехії: країна виходить із режиму надзвичайної ситуації

Загалом карантинні обмеження у країні тривали 188 днів

У понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчується режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів. Як повідомляє УНН, завтра у цій країні поновляться заняття в початкових школах, а в дитячі сади повернуться вихованці старших груп. У дитячих дошкільних і навчальних закладах двічі на тиждень проводитимуться тести на коронавірус. Поступове повернення всіх учнів у класи очікується до кінця поточного навчального року, якщо епідемічна ситуація в країні не погіршиться.

З понеділка в Чехії відновлять роботу ринки сільгосппродукції, пральні, хімчистки, магазини запчастин до автомобілів і побутової техніки, канцтоварів, дитячого одягу і взуття. У республіці поки залишаються відкритими лише аптеки і магазини, які торгують товарами першої необхідності. При дотриманні суворих заходів санітарно-епідеміологічної безпеки бібліотеки зможуть прийняти перших читачів, виходячи з розрахунку одна людина на 15 кв. м приміщення. Для відвідувачів відкриють двері зоопарки та ботанічні сади, криті павільйони яких поки залишаться закритими. Буде можливий огляд вольєрів і експозицій під відкритим небом. Автошколам буде дозволено приступити до проведення занять та іспитів на отримання водійських прав.

Надзвичайний режим, в умовах якого Чехія жила також минулорічної весни під час першої хвилі пандемії, забезпечив владі можливість оперативного прийняття в республіці жорстких заходів, включаючи комендантську годину з 21:00 до 05:00 і заборону пересування жителів між адміністративними районами країни. Ці соціальні обмеження, які заподіяли громадянам найбільш значні незручності, перестануть діяти зі скасуванням режиму надзвичайного стану.

Тим часом епідемічна ситуація в Чехії залишається однією з найбільш складних в Європі. У Чехії, населення якої налічує 10,702 млн громадян, з початку пандемії коронавірусом заразилися 1 580 189 жителів, з них вилікувалися 1 449 052. Від ускладнень після захворювання, що викликається вірусом, у республіці померли 27 808 осіб.

Нагадаємо, що на початку квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш звільнив главу міністерства охорони здоров'я країни Яна Блатни через відмову від закупівлі російської вакцини. Аренбергер став четвертим міністром охорони здоров'я Чехії за час пандемії коронавірусу.