Прем'єр Чехії звільнив главу МОЗ за відмову купити російську вакцину

Аренбергер стане четвертим міністром охорони здоров'я Чехії за час пандемії коронавіруса

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш звільнив главу міністерства охорони здоров'я країни Яна Блатны.

Про це повідомляє Чеське телебачення.

Пост глави моз Чехії займе директор Факультетської лікарні в Празі Петро Аренбергер.

За словами Блатни, рішення Бабиша політично мотивовано. Ексміністр додав, що його совість чиста, і він виконував свої обов'язки, використовуючи всі знання і сили. З приводу затвердження вакцин від коронавіруса, він сказав, що завжди виступав за використання тільки перевірених препаратів, які не завдадуть шкоди людям.

Аренбергер стане четвертим міністром охорони здоров'я Чехії за час пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, дві з чотирьох партій правлячої коаліції Словаччини зажадали відставки прем'єр-міністра Ігоря Матовича після його рішення закупити російську вакцину.

Нагадаємо, нещодавно австрійський канцлер скаржився представникам інших країн, зокрема прем'єр-міністру Чехії Андрею Бабішу, на нерівномірний розподіл вакцин серед 27 держав-членів.

Тиждень тому саміт ЄС доручив послам ЄС домовитись про розподіл додаткових 10 мільйонів доз вакцин від Pfizer, щоб прогалини в окремих країнах могли бути заповнені.

Спочатку португальське головування в ЄС пропонувало три мільйони цих доз зарезервувати для шести найбільш потребуючих країн, а саме Болгарії, Хорватії, Естонії, Латвії, Словаччини та Чехії. Решту сім мільйонів мали розподілити, як зазвичай, пропорційно до населення, серед усіх 27 членів ЄС.

Однак Празі, Відню та Любляні це не сподобалось, і тому вони відмовились приєднуватися до запланованого механізму допомоги найбільш потребуючим країнам. Таким чином, Чехія не потрапила до групи країн, які отримають додаткові дози.

Курц виступив проти підходу ЄС, згідно з яким виникла незрозуміла відсутність солідарності з Чехією, яка щодня стикається з безпрецедентною кількістю заражених та померлих.

Бабіш також назвав незрозумілим оголошений компроміс, згідно з яким остаточне рішення було створене під впливом великих держав і не є солідарним чи збалансованим.

Результат переговорів деякі оглядачі кваліфікували як провал Бабіша, наприклад, за даними видання Politico, Чеська Республіка втратила близько 140 000 доз.

До слова, сам Андрей Бабіш зробив щеплення ще наприкінці грудня вакциною від Pfizer-BioNTech.