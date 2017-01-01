Кортеж Трампа намагався «підрізати» чоловік на фургоні
- Вчора, 06:59
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Чоловік показував Трампу непристойні жести і нецензурно висловлювався
У Флориді кортеж президента Дональда Трампа спробував «підрізати» агресивний чоловік на фургоні.
Інцидент стався у місті Палм-Біч, коли при виїзді кортежу президента з гольф-клубу його спробував підрізати агресивно налаштований чоловік на червоному фургоні.
Як зазначає видання The Hill, «він показував непристойні жести і нецензурно висловлювався».
Фургон оточила група людей в районі мосту в Палм-Біч, серед яких були прихильники Дональда Трампа з відповідною символікою та прапорами США.
У поліції повідомили, що на чоловіка буде накладений штраф, місцеві ЗМІ повідомляють, що він може бути затриманий.
Дональд Трамп приїхав у Палм-Біч на відпочинок на честь Дня подяки. Згідно з його повідомленням у Twitter, він грав в особистому гольф-клуб Trump National Golf Club з професійними гольфістами Тайгером Вудсом і Дастіном Джонсоном.