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    Кортеж Трампа намагався «підрізати» чоловік на фургоні

    Чоловік показував Трампу непристойні жести і нецензурно висловлювався
    У Флориді кортеж президента Дональда Трампа спробував «підрізати» агресивний чоловік на фургоні.  Інцидент стався у місті Палм-Біч, коли при виїзді кортежу президента з гольф-клубу його спробував підрізати агресивно налаштований чоловік на червоному фургоні. Як зазначає видання The Hill, «він показував непристойні жести і
    • Вчора, 06:59
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Чоловік показував Трампу непристойні жести і нецензурно висловлювався

    У Флориді кортеж президента Дональда Трампа спробував «підрізати» агресивний чоловік на фургоні. 

    Інцидент стався у місті Палм-Біч, коли при виїзді кортежу президента з гольф-клубу його спробував підрізати агресивно налаштований чоловік на червоному фургоні.

    Як зазначає видання The Hill, «він показував непристойні жести і нецензурно висловлювався».

    Фургон оточила група людей в районі мосту в Палм-Біч, серед яких були прихильники Дональда Трампа з відповідною символікою та прапорами США.

    У поліції повідомили, що на чоловіка буде накладений штраф, місцеві ЗМІ повідомляють, що він може бути затриманий.

    Дональд Трамп приїхав у Палм-Біч на відпочинок на честь Дня подяки. Згідно з його повідомленням у Twitter, він грав в особистому гольф-клуб Trump National Golf Club з професійними гольфістами Тайгером Вудсом і Дастіном Джонсоном. 

    США Дональд Трамп відпочинок штраф
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