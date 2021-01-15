Ковід-в’язниці. Німеччина придумала, як боротися з порушниками карантину

Потрапити до закладу зможуть ті, хто декілька разів порушував карантин

У Дрездені може з'явитися «державний комплекс для обов'язкового розміщення» для тих людей, які декілька разів порушували умови карантину через пандемію коронавірусу. Так званий комплекс планує відкрити Міністерство соціальної політики Німеччини.

Про це повідомляє німецька газета Bild із посиланням на джерела та коментар Міністерства.

Відкрити комплекс планують у будівлі притулку для біженців, який збудували у 2017 році. Перед цим будівлю мають переобладнати.

У Міністерстві соцполітики підтвердили, що наразі відбуваються роботи з модернізації приміщень для проживання. Поки невідомо, як будуть обладнані кімнати та скільки буде коштувати перебування у такому комплексі. Також невідомо, коли можуть розпочати приймати порушників.

Також у Міністерстві пояснили, що потрапити до закладу можуть лише ті, хто декілька разів порушував карантин. Якщо людину попередили про штраф, потім оштрафували, але вона все одно порушує обмеження - Департамент охорони здоров'я має подати до суду на таку людину, тоді її зможуть направити у комплекс у Дрездені.

Загалом у ФРН виявили понад 2 мільйони випадків коронавірусу. Із них 45 209 людей померли від ускладнень. На початку епідемії Німеччина краще за інші європейські країни справлялася зі стримуванням поширення вірусу, але за останні місяці спостерігається зростання кількості нових випадків.

Нещодавно в Німеччині зафіксували рекордну кількість померлих від ускладнень коронавірусу за добу. Внаслідок цього канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність «дуже швидких дій» для стримування епідемії. 25 січня вона планує зустрітися з місцевими політиками, щоб обговорити жорсткіші обмеження.

Інститут Роберта Коха повідомляє, що наразі жителі Німеччини не дуже обмежені в пересуванні. Наприклад, у грудні вони виходили на вулицю набагато частіше, ніж навесні 2020 року. Bild пише, що Меркель буде пропонувати закрити громадський транспорт та закликати роботодавців переводити співробітників на віддалену роботу, щоб зменшити кількість контактів.