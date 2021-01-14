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    Меркель розглядає жорсткий локдаун в Німеччині – ЗМІ

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    Ангела Меркель розглядає повний локдаун - Меркель розглядає жорсткий локдаун в Німеччині – ЗМІ
    Ангела Меркель розглядає повний локдаун

    Через британський штам коронавірусу у Німеччині можуть зупинити транспорт, ввести комендантську годину і віддалену роботу

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель розглядає поширення існуючих карантинних заходів на всю територію країни, а також посилення локдауну.

    Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bild.

    Рішення може бути прийняте на конференції прем'єр–міністрів федеральних земель на наступному тижні – країну майже повністю «закриють» в зв'язку з поширенням британського штаму коронавірусу і рекордної смертності від Covid-19.

    Зокрема, канцелярія розглядає можливість припинення роботи місцевого та міжміського громадського транспорту – автобусів, поїздів, регіональних поїздів.

    Також по всій країні хочуть ввести фактичну комендантську годину і обов'язкову віддалену роботу.

    Джерела стверджують, що такий локдаун повинен тривати до кінця лютого, але рішення ще не прийнято.

    До слова, у Бельгії продовжать карантинні обмеження, введені 2 листопада у зв'язку з другою хвилею коронавірусу, до 1 березня. Спочатку передбачалося, що вони закінчаться 15 січня.

    А в Естонії запланували пом'якшення карантину з 18 січня. Це торкнеться роботи закладів громадського харчування, занять і роботи.

    Теги: Німеччина Ангела Меркель карантин транспорт харчування коронавірус
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