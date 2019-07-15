Країни ЄС схвалили санкції проти Туреччини



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У економічній зоні Республіки Кіпр знаходяться дві турецькі бурові установки

Туреччину чекають нові санкції у тому випадку, якщо вона продовжить незаконні роботи на кіпрському шельфі

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконне буріння шельфу біля узбережжя Кіпру.

Про це повідомляє видання Spiegel Online.

Як повідомляється, міністр з європейських справ Німеччини Міхаель Рот назвав дії Туреччини неприйнятними і провокаційними. За його словами, країни Євросоюзу вирішили підтримати Кіпр.

Санкції Євросоюзу, зокрема, передбачають скорочення фінансування Туреччини, припинення переговорів щодо угоди про авіасполучення, а також з таких тем, як бізнес і торгівля.

У виключній економічній зоні Республіки Кіпр знаходяться дві турецькі бурові установки - «Фатіх» і «Явуз».

Також глави зовнішньополітичних відомств країн Європейського союзу заявили, що Туреччину чекають нові санкції у тому випадку, якщо вона продовжить незаконні роботи на кіпрському шельфі.

Турецька сторона, у свою чергу, відкидає звинувачення в незаконному бурінні, так як вважає, що води, в яких ведуться роботи, належать так званому континентальному шельфу республіки, де були виявлені великі родовища газу.