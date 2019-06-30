Країни, що виступили проти повернення Росії до ПАРЄ готують резолюцію



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25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї

Держави Центрально-Східної Європи працюють над спільною резолюцією у справі повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

Про це заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, повідомляє Польське радіо.

Політик зустрівся з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської унії. Він сказав, що найближчим часом Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія обговорять спільні кроки.

«Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні врочистості, мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше», - зазначив маршал.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.