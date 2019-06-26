  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Новим генсеком Ради Європи стала глава МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич

    • Розсилка
    П'ятирічний термін повноважень Пейчинович-Бурич розпочнеться 20 вересня 2019 року - Новим генсеком Ради Європи стала глава МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич
    П'ятирічний термін повноважень Пейчинович-Бурич розпочнеться 20 вересня 2019 року

    Представниця Хорватії змінить на посаді генсека Ради Європи Торбйорна Ягланда

    Міністр закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич стане новим генеральним секретарем Ради Європи.

    Відповідне рішення прийняли таємним голосуванням 26 червня делегати Парламентської асамблеї Ради Європи.

    За словами президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, в голосуванні взяли участь 264 делегати. 159 осіб віддали голос за Пейчинович-Бурич, 105 підтримали її опонента, міністра закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

    Представниця Хорватії змінить на посаді генсека Ради Європи Торбйорна Ягланда. П'ятирічний термін повноважень Пейчинович-Бурич розпочнеться 20 вересня 2019 року.

    Нагадаємо, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

    Україна і делегації шести країн відреагували на повернення РФ до ПАРЄ.

    Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

    Читайте також
    МЗС ЄС міністр Європа ПАРЄ Турбйорн Ягланд Хорватія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ