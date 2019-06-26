Новим генсеком Ради Європи стала глава МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ятирічний термін повноважень Пейчинович-Бурич розпочнеться 20 вересня 2019 року

Представниця Хорватії змінить на посаді генсека Ради Європи Торбйорна Ягланда

Міністр закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич стане новим генеральним секретарем Ради Європи.

Відповідне рішення прийняли таємним голосуванням 26 червня делегати Парламентської асамблеї Ради Європи.

За словами президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, в голосуванні взяли участь 264 делегати. 159 осіб віддали голос за Пейчинович-Бурич, 105 підтримали її опонента, міністра закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

Представниця Хорватії змінить на посаді генсека Ради Європи Торбйорна Ягланда. П'ятирічний термін повноважень Пейчинович-Бурич розпочнеться 20 вересня 2019 року.

Нагадаємо, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Україна і делегації шести країн відреагували на повернення РФ до ПАРЄ.

Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.