Знищено разом з пілотом. Українські військові збили російський літак СУ-30

Ще один російський літак більше не повернеться додому в Росію

Всього за час відкритої війни українськими військовими було збито 34 літака

Українські військові збили російський літак СУ-25. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом», – йдеться в заяві Залужного.

Він також зазначив, що всього за час відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів противника.

Нагадаємо, сьогодні у небі над Волновахою збито черговий літак ворогів. Відомо, що цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався.