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    Знищено разом з пілотом. Українські військові збили російський літак СУ-30

    Ще один російський літак більше не повернеться додому в Росію - Знищено разом з пілотом. Українські військові збили російський літак СУ-30
    Ще один російський літак більше не повернеться додому в Росію

    Всього за час відкритої війни українськими військовими було збито 34 літака

    Українські військові збили російський літак СУ-25. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

    «Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом», – йдеться в заяві Залужного.

    Він також зазначив, що всього за час відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів противника.

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    Знищено разом з пілотом. Українські військові збили російський літак СУ-30
    Знищено разом з пілотом. Українські військові збили російський літак СУ-30
    Знищено разом з пілотом. Українські військові збили російський літак СУ-30

    Нагадаємо, сьогодні у небі над Волновахою збито черговий літак ворогів. Відомо, що цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався.

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    Теги: ЗСУ війна літак військові
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    Знищено разом з пілотом. Українські військові збили російський літак СУ-30