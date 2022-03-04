Під Маріуполем триває важкий бій з переважаючими силами ворога

Маріуполь не можна втратити. Адже це остання фортеця України на Приазовʼї

«Захисники Маріуполя відбили вже четверту атаку зі східного та західного напрямків. Ми знищили кілька одиниць бронетехніки. Ворог відступив для перегрупування та відновлення атаки на Маріуполь», – повідомляє в Telegram-каналі полк Азов.

Також з міста подій до всіх захисників України та до суспільства звернувся заступник командира полку Азов з позивним Калина.

«Переважаюче за чисельністю угрупування намагається прорвати лінію оборони та увірватись у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь. Адже це останнє місто, яке не дає створити сухопутній коридор з Росії до Криму. Важливо розуміти всім, як в Україні та у всьому світі – Маріуполь не можна втратити. Адже це остання фортеця України на Приазовʼї. Втратимо Маріуполь – втратимо всю Україну!» – наголосив він.

Нагадаємо, Маріуполь вже дев'ятий день бореться з російською ордою. Постійно тривають важкі бої. Проте захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Полк Азов, ЗСУ, морська піхота, Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ, інші силові структури та мешканці міста не впускають російські колони в місто.