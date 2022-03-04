Переговори. Визначено дату третього раунду

Третій раунд перемовин України з РФ може бути завтра або післязавтра

Україна і Росія планують провести третій раунд перемовин. Він може відбутися 5 або 6 березня, повідомив на брифінгу представник української делегації Михайло Подоляк.

«Третій етап (перемовин, - ред.) може бути завтра або післязавтра», – заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що головною метою перемовин є припинення вогню.

«Заради того, щоб не вбивали наших людей, ми готові їхати в будь-який час і працювати далі», – підкреслив Подоляк.

Як вже відомо, Кремль відмовився провести прямі переговори Путіна із Зеленським.

Президент Володимир Зеленський 3 березня у Києві провів пресконференцію для іноземних ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він закликав президента РФ Володимира Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що Україна нікому не погрожує та не захоплює чужі землі.

Повне відео пресконференції можна подивится на ютуб-каналі «Главкома».

Також Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм.

Додамо, що президент США Байден не планує жодних контактів із Путіним.

Після обстріл Запорізької АЄС Зеленський терміново переговорив із Байденом.